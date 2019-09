Casting a Milano per Drum Dance Women Company e Vulcanica Percussionisti

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Sono tuttora aperti ifinalizzati alla ricerca di figure varie per due realtà create da Mario Zimei, ovvero lae la, esistente da più tempo. Si tratta di una ricerca correlata a musicisti, legati in particolare alle percussioni, e a danzatori.Per il grupposono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di nuove figure. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ruoli da protagonista/titolare da inserire nell'organico della compagnia. Entrando maggiormente nello specifico, si ricercano donne in possesso di una adeguata conoscenza teorica quanto pratica delle percussioni e della batteria, tutte domiciliate trae provincia. Le interessate devono inviare, entro e non oltre il prossimo 31 ottobre, dati personali, riferimenti di contatto, curriculum ...

feedburnerit : #Casting #hairmodels per sfilata acconciature a Milano - laranamilanese : È tempo di casting a #Milano. Creaturine evanescenti (emaciate) zompettano per le vie. Una bistecchina in più non farebbe male eh.. - enCASTingcalls : ITALY: attrici, 20-25, Italiano (fluente), per music video a Milano [P] #italy #milano #italian #castingcall #actor… -