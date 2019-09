Carrarese-Alessandria | sei agenti feriti e un ultrà arrestato

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019)è finita con un misero pareggio 1-1. Ma fuori dal campo è successo di tutto. Lo racconta il Corriere Fiorentino. Ieri all’esterno dello stadio dei Marmi si sono registrati scontri già prima della partita. E’ cominciato tutto quando un gruppo di ultras piemontesi ha strappato uno striscione appeso dai tifosi dellaa circa 2 km dallo stadio per invitare tutti i tifosi a seguire la squadra. Ne sono scaturiti dei tafferugli con la polizia, con cariche di alleggerimento per evitare il contatto tra le tifoserie. Durante gli scontri, un poliziotto è caduto a terra, racconta il quotidiano ed è stato colpito da un tifoso dell’con una cinta. L’è stato, domani in tribunale a Massa ci sarà l’udienza di convalida. Il commissariato di Carrara è al lavoro per ricostruire l’accaduto grazie alla videosorveglianza. L'articolo ...

napolista : #CarrareseAlessandria, sei agenti feriti e un #ultrà arrestato E’ cominciato tutto quando un gruppo di ultras piem… - dialessandria : #Alessandria a testa alta in trasferta, contro la Carrarese un 1-1 ‘pesante’ - LOSQUALO77 : RT @CarrareseFC: CarrareseFanClub - La Carrarese incerottata non carbura e regala un punto all'Alessandria -