Cambiamenti climatici | ONU | tempeste catastrofiche e fino a 280 milioni di sfollati entro

Università di Vienna : i Cambiamenti climatici influenzano le alluvioni in Europa : Il cambiamento climatico, cioè il fenomeno più preoccupante del nostro secolo, sta influenzando le alluvioni in Europa, rendendole sempre più devastanti, soprattutto nel nord-ovest. Questo è quanto emerge da uno studio dell'Università di Vienna, pubblicato sulla rivista Nature, che ha coinvolto 35 gruppi di ricerca di 24 Paesi europei. Gli studiosi, per arrivare a questa sconvolgente scoperta, hanno confrontato i dati raccolti tra il 1960 e il ...

I Cambiamenti climatici non sono dovuti all’uomo moderno : abbiamo iniziato a modificare il clima 10.000 anni fa : L’uomo ha iniziato a modificare ambiente e clima molto prima di quanto si pensi: tutto è cominciato 10.000 anni fa, secoli prima dell’avvento dell’agricoltura intensiva. A giungere a questa conclusione sono stati i Big Data relativi al periodo compreso fra 10.000 e 170 anni fa, raccolti grazie al progetto ArchaeoGLOBE con il contributo di 255 ricercatori in tutto il mondo tra cui anche 5 italiani. Pubblicata sulla rivista ...

Cambiamenti climatici - tra poco ci sarà il terzo sciopero globale. Le priorità della Sardegna però sono altre : poco più di un anno fa una ragazza è uscita di casa in Svezia, un venerdì, e da sola è andata di fronte al parlamento per protestare contro i governi perché non fanno nulla contro il cambiamento climatico. Greta Thunberg ha innescato l’interesse e l’impegno di decine di milioni di giovani in tutto il mondo. Non importa che sia stata lei o chiunque altro, l’importante è che oggi in tutto il mondo migliaia di organizzazioni di giovani abbiano ...

Ondate di calore nelle profondità del Mediterraneo : Cambiamenti climatici uccidono gli animali : Un team di ricerca francese del Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) dell'Università di Tolosa ha misurato le Ondate di calore che si sono verificate nel Mar Mediterraneo negli ultimi 35 anni. In profondità sono stati registrati aumenti di temperatura superiori ai 2° centigradi rispetto alla media, in grado di uccidere la fauna marina, alterare gli equilibri ecologici e abbattere gli stock ittici.Continua a leggere

La Groenlandia - simbolo dei Cambiamenti climatici : dall’antica terra verde all’attuale scioglimento dei ghiacciai : La Groenlandia è l’isola più grande del mondo, nella quale la popolazione vive in condizioni estreme: un manto di ghiaccio occupa l’84% della superficie, rendendo l’intervento umano possibile soltanto nelle zone costiere. La storia di questa massa continentale, tre volte più estesa dell’Australia, vanta un’influenza di varie popolazioni, dovuta alle ondate migratorie provenienti dall’America fin dal 2500 ...

Cambiamenti climatici - Mazzocca : “Che fine ha fatto il nostro Piano di adattamento?” : “Negli ultimi mesi – spiega l’architetto Mario Mazzocca, Presidente dell’Associazione ‘Rete Abruzzo’ – la stampa nazionale ha finalmente intensificato l’informazione sugli effetti dei Cambiamenti climatici, complici alcuni eventi macroscopici: dallo scioglimento di 11 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno (Groenlandia), agli oltre 400 incendi che stanno devastando le grandi foreste del ...

Cambiamenti climatici : Harvard tenterà di mitigare il riscaldamento globale attraverso la geoingegneria solare : Che cos’è il tanto discusso Stratospheric Controlled Perturbation Experiment? Si tratta di un esperimento di alterazione artificiale del clima terrestre. C’è chi è preoccupato per via di tutto questo, ma c’è anche chi non ci trova nulla di male e anzi sostiene “che il clima lo stiamo già modificando artificialmente con le massicce emissioni di gas serra“. L’Università di Harvard ha deciso di intervenire ...

Cambiamenti climatici - il Mediterraneo ora fa paura : si rischiano 57 cm in più entro il 2100 : Quattro ricercatori italiani di istituti del Bel Paese ed esteri hanno stimato che il livello del Mediterraneo, in media, potrebbe salire fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A Venezia l'innalzamento dell'acqua catalizzato dai Cambiamenti climatici e da altri fattori potrebbe superare gli 80 centimetri.Continua a leggere

Contrasto ai Cambiamenti climatici : Parco Aspromonte presenta 21 progetti sostenibili al Ministero : Sono ben ventuno i progetti presentatidal Parco Nazionale dell’Aspromonte al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito del maxi fondo di 85 milioni messo a disposizione dallo stesso MATTM rivolto ai 23 parchi nazionali italiani, per interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tutti i 21 progetti verranno realizzati, obbligatoriamente, all’interno dell’Area ...

Cambiamenti climatici - l’allarme di uno studio : “Entro il 2050 il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire di 20 centimetri” : I Cambiamenti climatici potrebbero far salire il livello del Mar Mediterraneo fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Water dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Bologna e di Roma, dell’olandese Radbound University e dell’Università la Sorbona di Parigi. Tra le città che maggiormente risentiranno delle ...

Cambiamenti climatici : il riscaldamento globale produrrà onde sempre più alte e potenti : Se si continuerà ai ritmi attuali, tra gli effetti del riscaldamento globale ci saranno anche venti sempre più forti che creeranno onde marine alte e potenti, tanto da mettere a rischio coste e infrastrutture, soprattutto sulla costa meridionale dell’Australia e quella occidentale del Sud America. Uno studio della Griffith University in Australia, pubblicato su Nature Climate Change, ha tenuto conto di circa 150 modelli di simulazione ...

Isole del Pacifico : "Uniamo le forze contro Cambiamenti climatici" : L'appello nella Dichiarazione di Kainaki II, i leader riuniti in occasione del 50esimo Pacific Islands Forum

Cambiamenti climatici : le isole del Pacifico chiedono azioni urgenti - “il momento di agire è ora” : In occasione del 50° incontro del “Pacific Islands Forum”, i leader delle isole del Pacifico hanno lanciato un appello rivolto “a tutti i Paesi” affinché uniscano le le forze per intraprendere “azioni coraggiose, decisive e di cambiamento per affrontare le sfide dei Cambiamenti climatici“, perché “il momento di agire è ora“. L’appello è contenuto nella Dichiarazione di Kainaki II, che arriva ...

Perché i Cambiamenti climatici colpiscono di più le donne : Una donna nigeriana dopo la distruzione del suo villaggio (foto: LUIS TATO/AFP/Getty Images) Lo scorso giugno Philip Alston relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà ed i diritti umani, coniando il termine apartheid climatico, aveva sottolineato come il riscaldamento globale rende sempre più nette le disuguaglianze economiche e sociali. I cambiamenti climatici hanno infatti un impatto maggiore su quelle fasce della popolazione che ...