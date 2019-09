Calciomercato Milan | Rebic e Taison potrebbero essere i rinforzi chiesti da Giampaolo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) I rossoneri hanno già chiuso diversi acquisti questa estate: Theo Hernandez, Leo Duarte, Ismael Bennacer, Rade Krunic e Rafael Leao. Tuttavia, sembra che non siano ancora finiti, poiché Sky Sport Italia ha riferito che Anteè sul punto di completare il trasferimento in prestito da Francoforte, con un'opzione di acquisto fissata a 25 milioni di euro più i bonus, chefar lievitare la cifra a circa 30 milioni di euro. Il 25enne ha impressionato in Bundesliga, segnando 25 goal e fornendo 12 assist in 100 presenze. Ha precedenti esperienze in Serie A, infatti ha militato nelle file della Fiorentina, mentre ha 28 presenze con la Croazia e quindi ha sicuramente molta esperienza ad alto livello. Ilè alla ricerca di un giocatore in grado di giocare forse come secondo attaccante dietro Krzysztof Piatek. Il ritmo, il movimento, la creatività e la pericolosità in zona goal ...

