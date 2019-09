Calciomercato Milan | problemi nell’affare André Silva-Eintracht | rinviata la firma di

Calciomercato Milan News/ Visite per Rebic ma Andrè Silva rischia - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan News, Ultime Notizie sulle trattative: l'attaccante croato viene scambiato con il centravanti portoghese. Taison resta lontano.

Calciomercato Milan - Rebic e Taison potrebbero essere i rinforzi chiesti da Giampaolo : I rossoneri hanno già chiuso diversi acquisti questa estate: Theo Hernandez, Leo Duarte, Ismael Bennacer, Rade Krunic e Rafael Leao. Tuttavia, sembra che non siano ancora finiti, poiché Sky Sport Italia ha riferito che Ante Rebic è sul punto di completare il trasferimento in prestito da Francoforte, con un'opzione di acquisto fissata a 25 milioni di euro più i bonus, che potrebbero far lievitare la cifra a circa 30 milioni di euro. Il 25enne ha ...

Calciomercato - le trattative : asse Juve-Barcellona - nuovo attaccante per Milan - Fiorentina e Lecce - portiere alla Samp : Altro trasferimento per l’ex centrocampista del Milan Tiemoue Bakayoko che lascia il Chelsea per tornare al Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo ha annunciato lo stesso club monegasco. “Sono molto felice di tornare al Monaco, un club con cui ho, ovviamente, ricordi fantastici”, ha dichiarato il centrocampista francese. La Fiorentina ha praticamente preso l’attaccante brasiliano Pedro, ...

Calciomercato Milan - Giampaolo ha il suo nuovo attaccante : è fatta per l’arrivo di Rebic dall’Eintracht : Il club rossonero ha ormai messo le mani sull’attaccante croato, che dovrebbe arrivare già questa sera in Italia: nell’operazione anche André Silva Il Milan ha finalmente trovato l’attaccante che cercava, si tratta di Ante Rebic dell’Eintracht Francoforte, per il quale è stata già raggiunta un’intesa tra i club. LaPresse/Spada Il giocatore croato si trasferisce in rossonero con la formula del prestito oneroso ...

Calciomercato Milan - prosegue la caccia al jolly offensivo : testa a testa tra Correa e Everton Soares : Il club rossonero non molla la pista Correa, tenendo comunque vivi i rapporti con il Gremio per il talento brasiliano Il Milan continua a cercare il jolly offensivo che potrebbe rinforzare la rosa di Marco Giampaolo, restringendo il campo a Correa e Everton Soares. Lapresse La caccia al giocatore dell’Atletico Madrid va avanti ormai da parecchie settimane, il tempo stringe e l’accordo con il club spagnolo stenta ad arrivare. ...

Calciomercato Milan - De Paul o James possibili colpi finali : Calhanoglu in partenza : Mentre i negoziati con l'Atletico Madrid per Angel Correa sono più o meno arenati, il Milan sta analizzando il mercato per un giocatore che può aiutare i rossoneri a migliorare il loro attacco. Inoltre, il giocatore deve essere versatile, per quanto riguarda la posizione. La ricerca della dirigenza rossonera avrebbe portato a un nome: Rodrigo De Paul. L'attaccante argentino è stato pesantemente legato a un trasferimento alla Fiorentina ...

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile lo scambio Demiral-Suso con il Milan : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che in questo momento ha abbondanza di difensori centrali. Il nuovo acquisto De Ligt non è sceso in campo alla prima di campionato contro il Parma, mentre Rugani non finirà alla Roma, che ha appena ufficializzato Smalling. Demiral, che ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, è finito nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera apprezza non poco il ...

Calciomercato Milan NEWS/ Si tratta ancora per Correa - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie sulle trattative rossonere. Si tratta ancora per Correa, James Rodriguez e Da Paul idee last minute

Calciomercato - le ultime : blitz del Milan - risolto il caso Laxalt e giallo Simeone - testa a testa per la Fiorentina : ultime ore caldissime di Calciomercato, ecco tutte le trattative. Il Dijon, formazione francese che milita in Ligue 1, ha ufficializzato sul proprio sito internet l’arrivo di Matheus Pereira dalla Juventus, operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha mollato definitivamente la pista che porta ad Angel Correa, come spiegano i media iberici Zvonimir Boban, Cfo rossonero, si trova comunque nella capitale spagnola per ...

Calciomercato Milan - scatta il piano B : Depay sarebbe l'alternativa a Correa : Secondo quanto riferito da diverse fonti internazionali, il Milan ha spostato la propria attenzione sulla stella di Lione Memphis Depay visti i grandi dubbi sul buon esito del trasferimento dall'Atletico Madrid di Angel Correa. I rossoneri hanno iniziato la loro stagione di Serie A lo scorso fine settimana subendo una sconfitta contro l'Udinese, una prestazione molto deludente da parte del Milan e che ha probabilmente ribadito la necessità di ...

Calciomercato 29 agosto : Juve - Mandzukic rifiuta il PSG. Milan-Correa - si farà. Cagliari - Olsen con Eder : Calciomercato 29 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 29 agosto. JuveNTUS– Secco no da parte di Mandzukic per quel che riguarda il suo potenziale passaggio al PSG. L’attaccante croato avrebbe chiuso le porte in faccia al club francese e non sembrerebbe esser intenzionato a dire addio alla Juventus in questa sessione di mercato. […] L'articolo Calciomercato 29 agosto: Juve, Mandzukic rifiuta il PSG. Milan-Correa, si ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez è arrivato a Milano : adesso le visite mediche e la firma sul contratto : L’attaccante cileno è arrivato a Malpensa nel pomeriggio, adesso si sposterà alla Clinica Humanitas per le visite mediche Il primo giorno di Alexis Sanchez da giocatore dell’Inter è cominciato, il cileno infatti è arrivato questo pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, pronto per cominciare questa nuova avventura. Pantaloni verde scuro, maglietta bianca, giubbotto jeans grigio e cappellino in testa, l’ormai ex ...

Calciomercato Inter – Trovato l’accordo per Sanchez : il cileno in arrivo mercoledì a Milano : Alexis Sanchez in arrivo a Milano: Trovato l’accordo tra Inter e Manchester United per il cileno Giornate ricche di emozioni per Antonio Conte: dopo la prima vittoria stagionale, conquistata ieri dalla sua Inter con un secco 4-0 sul Lecce, per l’allenatore nerazzurro arrivano splendide notizie. L’ad Marotta ha infatti chiuso la trattativa col Manchester United per Alexis Sanchez: il cileno dovrebbe arrivare a Milano già ...

Calciomercato Milan NEWS/ Valutazione simile : scambio Suso-Demiral - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative rossonere: apertura per Demiral, scambio con lo spagnolo? Correa sembra più vicino.