Calciomercato | Cagliari e Sassuolo al lavoro per lo scambio Goldaniga-Romagna

Calciomercato 30 agosto : Juve - arriva Han. Dybala-PSG - si entra nel vivo. Hysaj al Valencia. Cagliari - ecco Simeone e Olsen : Calciomercato 30 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 30 agosto. JuveNTUS– Neymar ormai pronto a dire sì al Barcellona, un affare che potrebbe portare il PSG a piombare con forte decisione su Dybala. La Juventus aprirà al club parigino di fronte ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. Bisognerà capire la […] L'articolo Calciomercato 30 agosto: Juve, arriva Han. Dybala-PSG, si entra nel vivo. Hysaj al ...

Calciomercato - le trattative del giorno : ribaltone Neymar - innesti per Cagliari e Napoli : Calciomercato Cagliari, si muovono ancora i sardi dopo la già movimentata campagna di rafforzamento estiva. Andato via Barella, a centrocampo sono arrivati Rog, Nandez e Barella. Puntellati anche attacco e difesa con gli innesti di Simeone e Olsen. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). L’aggiornamento delle ultime ore sul fronte mercato del Napoli è che il club azzurro ha chiuso la trattativa con Llorente, l’ex Juventus può considerarsi un ...

Calciomercato - le ultime ufficialità : Olsen al Cagliari - il Bologna prende Dominguez - cessione Catania : Calciomercato, le ultime ufficialità. Così come previsto, è arrivato l’annuncio della Roma della cessione di Olsen al Cagliari. Il Bologna si assicura invece Dominguez ma lo lascerà un anno al Velez. Il Catania, invece, cede Mujkic al Dekani. Ecco le note ufficiali. “L’AS Roma comunica che Robin Olsen è stato ceduto in prestito al Cagliari fino al 30 giugno 2020. Il portiere svedese, classe 1990, è arrivato nella Capitale ...

Calciomercato Juventus - è fatta : il nuovo attaccante arriva dal Cagliari : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di “Sky Sport“, la Juventus avrebbe messo le mani su Han, attaccante coreano attualmente in forza al Cagliari. Accordo totale e ufficialità attesa nel corso delle prossime ore. Operazione da circa 5 milioni di euro. Colpo a sorpresa di Paratici, il quale si proietta già in ottica […] More

Calciomercato Cagliari : è atterrato Simeone - si attende Olsen : Calciomercato Cagliari, si muovono ancora i sardi dopo la già movimentata campagna di rafforzamento estiva. Andato via Barella, a centrocampo sono arrivati Rog, Nandez e Barella. Puntellati anche attacco e difesa con gli innesti di Simeone e Olsen. Il Cholito è arrivato questa mattina all’aeroporto di Cagliari-Elmas accolto dai tifosi rossoblu con bandiere e sciarpe. E subito è scattata la caccia a selfie e autografi. “Sono ...

Calciomercato 30 agosto : Dybala-PSG - si entra nel vivo. Hysaj al Valencia. Cagliari - ecco Simeone e Olsen : Calciomercato 30 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 30 agosto. JUVENTUS– Neymar ormai pronto a dire sì al Barcellona, un affare che potrebbe portare il PSG a piombare con forte decisione su Dybala. La Juventus aprirà al club parigino di fronte ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. Bisognerà capire la […] L'articolo Calciomercato 30 agosto: Dybala-PSG, si entra nel vivo. Hysaj al Valencia. Cagliari, ecco ...

Calciomercato 29 agosto : Juve - Mandzukic rifiuta il PSG. Milan-Correa - si farà. Cagliari - Olsen con Eder : Calciomercato 29 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 29 agosto. JuveNTUS– Secco no da parte di Mandzukic per quel che riguarda il suo potenziale passaggio al PSG. L’attaccante croato avrebbe chiuso le porte in faccia al club francese e non sembrerebbe esser intenzionato a dire addio alla Juventus in questa sessione di mercato. […] L'articolo Calciomercato 29 agosto: Juve, Mandzukic rifiuta il PSG. Milan-Correa, si ...

Calciomercato - le ultime : ufficialità per la Spal - novità in casa Lazio - il Cagliari cerca due profili : Calciomercato – Ore intense per il Calciomercato. Le squadre tentano gli ultimi colpi. ufficialità in casa Spal. L’Atalanta ha ceduto in prestito alla Spal di Arkadiusz Reca (’95) con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’esterno sinistro polacco, prelevato dal Wisla Plock nell’estate dell’anno scorso, coi nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini ha sole 5 presenze all’attivo. La Fifa ha dato ...

Calciomercato Cagliari - doppio affare con la Roma : Defrel + Olsen : Calciomercato Cagliari – Brutto esordio in casa Cagliari, il club sardo ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta davanti al pubblico amico nel match della prima giornata di campionato, 0-1 contro il Brescia in un vero e proprio scontro per la salvezza. Il ko casalingo ha spinto la dirigenza a tuffarsi nuovamente sul mercato alla ricerca degli ultimi tasselli, nelle ultime ore novità a sorpresa. Secondo quanto riporta ...

Calciomercato - le bombe della notte : Fiorentina show - la ciliegina del Cagliari ed il nome nuovo del Verona : Ultimi giorni di Calciomercato, nella giornata di oggi diverse novità con le società impegnate a rinforzare le rose per la prossima stagione. Scatenata la Fiorentina che non si ferma a Ribery, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante lo ‘Speciale Calciomercato’ si avvicina sempre di più Raphinha, il calciatore dello Sporting Lisbona può diventare viola a breve dopo l’offerta da 18 milioni di euro, ...

Calciomercato Inter : Sanchez potrebbe esordire contro il Cagliari - firma ormai vicina : Il Calciomercato dell’Inter è sempre più concentrato sull’acquisto di Alexis Sanchez. Secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra, più precisamente dall’edizione on line del Sun, il cileno è atteso in Italia a breve, forse già domani. L’affare è quindi in dirittura d’arrivo e fa di certo felice Antonio Conte, che affianca a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez un’altra freccia per iniziare la rincorsa alla Juventus campione d’Italia. Il belga in ...

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale il ritorno di Luca Pellegrini : il terzino arriva in prestito [FOTO] : Luca Pellegrini torna a Cagliari. Il laterale classe 1999, approdato alla Juventus in questa sessione di mercato nello scambio che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma, è stato ceduto in prestito dai bianconeri fino al 30 giugno 2020. L’accordo è stato perfezionato oggi, come si apprende dal sito della società bianconera. Il laterale torna dunque in Sardegna: con i rossoblu ha disputato la seconda parte della scorsa stagione, ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Farias dal Cagliari : Adesso è anche ufficiale: Diego Farias è un nuovo giocatore del Lecce. Ecco il comunicato del Cagliari sul proprio sito ufficiale. “Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Lecce del calciatore Diego Farias in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di permanenza in Serie A dei salentini). Contestualmente il calciatore prolunga il suo rapporto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022. Brasiliano di Sorocaba, classe 1990, ...