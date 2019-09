Cagliari-Inter | cori sessisti contro Wanda Nara

Cagliari-Inter - ululati razzisti a Lukaku : La curva dei tifosi sardi insulta il centravanti dell'Inter subito dopo il rigore che regala la vittoria all'Inter

Lukaku vittima di ululati razzisti in Cagliari-Inter : Ieri sera, domenica 1° settembre, si è giocata a Cagliari la partita tra la squadra sarda e l'Inter, valevole per la seconda giornata di Serie A. Al minuto 25 della ripresa, la gara era ferma sul punteggio di 1-1 quando viene assegnato un rigore all'Inter: Lukaku scende a centrocampo a raccogliere un passaggio di Barella, si gira e lancia in profondità Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, anche lui arrivato nella campagna acquisti estiva ...

Inter - Lukaku durissimo sui social : l’attaccante nerazzurro bersagliato di insulti razzisti a Cagliari [FOTO] : Il giocatore dell’Inter ha denunciato sui social il fatto di essere stato bersaglio di insulti razzisti durante il match contro il Cagliari La gioia per un gol che vale tre punti e la delusione per gli insulti ricevuti, la maggior parte di stampo razzista. La serata di Romelu Lukaku a Cagliari nasconde luci e ombre, ma purtroppo il risvolto negativo non dipende dalle sue prestazioni. L’attaccante belga infatti è stato bersaglio ...

Cagliari-Inter - cori razzisti contro Lukaku. Calcia il rigore e viene ricoperto da “Buuu” : Ancora un grave episodio di razzismo nel calcio italiano e a Cagliari, in particolare. Durante il calcio di rigore battuto dall’attaccante Romelu Lukaku si sono sentito dei buu provenire dalla curva rossoblu, tanto che l’attaccante belga ha poi esultato rivolgendosi con fare di sfida. Le immagini e l’audio dei cori hanno immediatamente fatto il giro del web, avendo ampio risalto soprattutto sulla stampa inglese. Lukaku era in precedenza un ...

I cori razzisti durante Cagliari-Inter : Contro il centravanti dell'Inter Romelu Lukaku, questa volta: ma lo stesso era successo l'anno scorso, quello prima ancora, tre anni fa e così via

Anche Cagliari ko - Inter viaggia a pieno ritmo : L'Inter vince ancora e raggiunge la Juve al comando. Segnano le punte, Lautaro Martinez e Lukaku su rigore. Per l'altro attaccante, Icardi (e per Wanda Nara) solo cori contro dal settore nerazzurro: e' il commento dei tifosi alla settimana di passione e polemiche. Ma con il Cagliari non e' stata facile come contro il Lecce: successo si, ma 'solo' per 2-1. Con qualche passo indietro sul piano del gioco: oltre il gol l'Inter si e' resa pericolosa ...

L’Inter batte il Cagliari : Cagliari, 1 set. (AdnKronos) – L’Inter di Antonio Conte vince anche con il Cagliari 2-1 e sale a sei punti in classifica, restando agganciata alla Juventus e il Torino e candidandosi a vera anti-Juve per il proseguio del campionato. Il successo esterno dei nerazzurri in trasferta a Cagliari è stato però più complicato del previsto. L’Inter si è imposta 2-1 grazie alla rete di Lautaro Martinez al 27′ del primo tempo ...

L'Inter di Conte fa l'anti-Juve : 2-1 a Cagliari con Lautaro-Lukaku : Soffre ma vince L'Inter di Conte che, dopo il comodo esordio di San Siro contro il Lecce, coglie i tre punti anche alla Sardegna Arena superando il Cagliari per 2-1. I nerazzurri ce l'hanno...

Cagliari-Inter 1-2 - Sensi crea e Lukaku concretizza : seconda vittoria per Conte : In Sardegna i nerazzurri faticano ma passano al 72’ con un rigore procurato dal marchigiano, scatenato, e trasformato dal belga

Il Cagliari pareggia e poi perde i… Sensi - Lukaku ringrazia e regala la vetta all’Inter : la mano di Conte già si vede! : Una grandissima giocata di Sensi permette all’Inter di guadagnare il rigore della vittoria, i nerazzurri così salgono in vetta alla classifica con Juve e Torino Due partite, sei punti e una invidiabile solidità difensiva. L’Inter di Antonio Conte sembra, al momento, una macchina (quasi) perfetta che potrebbe mettere paura alla Juventus. Alessandro Tocco/LaPresse Dinamismo, coraggio e tanta qualità in avanti per la formazione ...

Cagliari-Inter 1-2 - le pagelle : Sensi luce del centrocampo - Skriniar insuperabile : L'Inter espugna la Sardegna Arena nel match valido per la seconda giornata di campionato, battendo il Cagliari per 2-1, salendo a sei punti in classifica e rimanendo a punteggio pieno. Decisive le reti di Lautaro Martinez al 27' e Romelu Lukaku al 72' su calcio di rigore, mentre il pareggio momentaneo era stato realizzato da Joao Pedro al 50'. La settimana prossima ci sarà la sosta, ma alla ripresa la squadra di Antonio Conte ospiterà allo ...

Cagliari-Inter 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Sensi e Lukaku ancora bene [FOTO] : Cagliari-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il match della Sardegna Arena tra rossoblu e nerazzurri, quest’ultimi alla ricerca della continuità dopo il poker inflitto al Lecce nella gara d’esordio. Dall’altra parte, una squadra – quella di Maran – ferita per la sconfitta casalinga contro il neopromosso Brescia. Successo per Handanovic e compagni, che infliggono il secondo stop ...

