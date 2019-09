Brexit | Johnson pronto a usare l’arma delle elezioni anticipate

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019) Il primo ministro britannico Borisle maniere dure: se sconfitto oggi dai parlamentari che si oppongono a unaa qualunque costo, anche senza accordo con l'Ue, andrà a. Lo sostiene la BBC, dopo cheha dichiarato di non volere il voto, ma che un "no" dei parlamentari alalsenza aoccordo renderebbe "impossibile" l'accordo stesso. Secondo la rete pubblica britannica, il governo metterà in campo una mozione per il voto il 14 ottobre, nel caso andasse sotto in parlamento.si trova di fronte al rischio che parlamentari "ribelli" conservatori, contrari al "no-deal", possano unire il loro voto all'opposizione per fermare l'uscita dall'Ue il 31 ottobre e costringere il primo ministro a richiedere una dilazione fino al 31 gennaio 2020.Parlando di fronte a Downing Street,ha insistito che, se avrà mano libera con ...

