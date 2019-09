Brexit | Johnson minaccia i Tory ribelli | “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia” E prepara

La minaccia di Johnson : "Legge contro la Brexit no deal sarebbe come voto di sfiducia". Voci di elezioni anticipate in Gran Bretagna : Boris Johnson è nella bufera, ma non arretra di un passo. A pochi giorni dalla richiesta di sospensione del Parlamento dal 9 settembre al 14 ottobre lancia una nuova sfida. All’opposizione ma anche all’ala ribelle del suo partito. Il sostegno, da parte dei Comuni, a una legge che impedisca la Brexit il 31 ottobre anche senza accordo verrebbe vista dal governo - è il messaggio del premier - come un voto di sfiducia. ...

Brexit - Johnson convoca il governo e minaccia i Tory ribelli : “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia”. Spunta l’ipotesi di elezioni anticipate : Il Parlamento britannico nei prossimi giorni sarà ancora aperto e martedì ai Comuni è previsto un voto che rischia di rompere le uova nel paniere a Boris Johnson: quello sulla mozione che le opposizioni, Labour in testa, intendono presentare per impedire al premier di portare il Regno Unito fuori dalla Ue senza un accordo. La fronda che nel Partito conservatore è contraria a un’uscita al buio è ampia e il leader è preoccupato. Tanto da ...

Brexit - Johnson allo scontro finale : legge anti «no-deal» equivale a voto di sfiducia : Un sì al tentativo di sottrarre il controllo del calendario al governo per approvare una legge favorevole a un rinvio della Brexit equivarrebbe a «un voto di sfiducia», avverte Downing Street, facendo balenare elezioni anticipate

Brexit - proteste in piazza anti-Johnson : 18.17 "Sono orgoglioso di essere qui con voi per dire a Boris Johnson che è il nostro Parlamento. Non ci porterai fuori dall'Ue senza accordo, ti fermeremo". Lo ha detto Corbyn, leader laburista all'opposizione nel Regno Unito, intervenuto a Glasgow a sostegno della protesta in corso in tutto il Paese contro la decisione del premier di interrompere i lavori del Parlamento.A Londra migliaia in piazza urlando: "Johnson vergogna!".proteste con lo ...

Brexit - manifestazioni in 30 città contro Johnson. Raduno davanti a Downing Street : Migliaia di manifestanti hanno già bloccato l'area dei ministeri e palazzi governativi a Londra per protestare contro la sospensione del Parlamento

Brexit - tribunale di Edimburgo dà ragione a Johnson : respinto il ricorso contro la chiusura del Parlamento : Per il tribunale di Edimburgo Boris Johnson ha ragione. Per questo la corte scozzese ha rigettato un primo ricorso contro la decisione del premier britannico di sospendere i lavori del Parlamento per cinque settimane a partire dal prossimo 9 settembre. Altri due ricorsi, però, sono ancora da esaminare, quello presentato dall’Irlanda del Nord e quello di Londra, appoggiato anche da John Major. L’ex primo ministro conservatore ...

Brexit - Hugh Grant contro Boris Johnson : Un tweet del noto attore britannico Hugh Grant è diventato virale in poche ore. È un vero e proprio sfogo, non privo di parolacce e insulti, contro il Premier Boris Johnson, che ieri ha chiesto e ottenuto dalla Regina Elisabetta la proroga della sosta estiva del Parlamento fino al 14 ottobre, ostruendo di fatto le iniziative parlamentari contro la cosiddetta Hard Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo (no ...

Brexit ultime notizie : che succede dopo lo stop di Johnson al Parlamento? : Brexit ultime notizie: che succede dopo lo stop di Johnson al Parlamento? Brexit ultime notizie: il premier britannico Boris Johnson ha richiesto alla regina Elisabetta II di consentire la cosiddetta prorogation dei lavori della Camera dei Comuni, il parlamento britannico. La Regina, come da prassi costituzionale, ha poi avallato la richiesta del premier. Brexit ultime notizie: stop ai lavori del Parlamento Nei fatti, questo si traduce ...

Brexit - Hugh Grant contro Boris Johnson : “Disgustato da lui e dalla sua piccola banda di perfetti masturbatori” : Non è affatto piaciuta all’attore Hugh Grant la decisione del premier britannico di chiedere alla regina Elisabetta la sospensione del Parlamento. L’interprete di “Notting Hill” e “Quattro matrimoni e un funerale” ha infatti definito Boris Johnson un “giocattolo di gomma da vasca da bagno troppo promosso”. Grant è intervenuto su Twitter esordendo: “Lei non fotterà il futuro dei miei figli. Lei non ...

Brexit - Johnson vuole stop parlamento fino a ottobre - caos no deal : Brexit, sospendere i lavori del parlamento per impedire un dibattito sulla Brexit favorendo in questo modo il "no deal"

Brexit - la corsa dei Labour per la sfiducia a Johnson : “I numeri ci sono”. Ma Boris non si dimetterebbe : Neanche una settimana di tempo per sfiduciare il primo ministro. La sospensione di 5 settimane del Parlamento britannico, chiesta ed ottenuta da Boris Johnson, ha scatenato l’opposizione laburista e liberale che ora è determinata a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del leader conservatore. I tempi sono risicatissimi. Le Camere torneranno a riunirsi il 3 settembre e chiuderanno nuovamente il 9, solo 6 giorni durante i quali ...

Brexit no deal : crolla la sterlina - un milione di firme contro Johnson : La sterlina crolla. I mercati sono spaventati perché la decisione del premier britannico aumenta le già alte probabilità di No deal.

Brexit : Johnson ha il via libera della regina - Parlamento sospeso. Proteste in piazza : La battaglia tra i britannici sulla Brexit si trasferisce in piazza e nelle aule dei tribunali, chiamati a decidere sulla sospensione del Parlamento concessa a Boris Johnson dalla regina Elisabetta II e fonte di un potenziale conflitto tra il Parlamento stesso e la corona. Era nell'aria, ma si trattava di un'opzione cosi' estrema da essere definita "soluzione nucleare": il premier britannico ha trascinato la regina sulla 'linea del fuoco', e ha ...

Brexit - Johnson chiude il Parlamento fino al 14 ottobre. La Regina autorizza lo stop : Lo speaker Bercow: «Oltraggio costituzionale». l Labour e gli altri partiti in rivolta: «Un golpe»