Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate se domani perderà un importante voto al

Dallo scandalo del principe Andrea a Boris Johnson : l’estate orribile della regina Elisabetta : Kate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralBoris Johnson che le strappa di fatto il via libera alla Brexit è solo la «ciliegina sulla torta» di quella che può essere considerata la peggiore estate da tempo per la regina. Elisabetta ...

Hugh Grant insulta il premier inglese Boris Johnson : 'Giocattolo di gomma' : Hugh Grant ha pubblicato un violento tweet contro il premier inglese Boris Johnson per la sua decisione di chiedere alla regina Elisabetta la sospensione dei lavori del parlamento. Hugh Grant disgustato da Johnson L'attore, storico interprete di "Notting Hill" e "Il diario di Bridget Jones" non ha risparmiato niente a Johnson definendolo "un giocattolo di gomma di quelli che si mettono nella vasca da bagno" e scrivendo "La Gran Bretagna è ...

I piani per fermare Boris Johnson : L'opposizione sta provando due strade, una politica e una giudiziaria, per impedire che il Parlamento britannico venga sospeso per più di un mese

Brexit - Hugh Grant contro Boris Johnson : Un tweet del noto attore britannico Hugh Grant è diventato virale in poche ore. È un vero e proprio sfogo, non privo di parolacce e insulti, contro il Premier Boris Johnson, che ieri ha chiesto e ottenuto dalla Regina Elisabetta la proroga della sosta estiva del Parlamento fino al 14 ottobre, ostruendo di fatto le iniziative parlamentari contro la cosiddetta Hard Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo (no ...

Brexit - Hugh Grant contro Boris Johnson : “Disgustato da lui e dalla sua piccola banda di perfetti masturbatori” : Non è affatto piaciuta all’attore Hugh Grant la decisione del premier britannico di chiedere alla regina Elisabetta la sospensione del Parlamento. L’interprete di “Notting Hill” e “Quattro matrimoni e un funerale” ha infatti definito Boris Johnson un “giocattolo di gomma da vasca da bagno troppo promosso”. Grant è intervenuto su Twitter esordendo: “Lei non fotterà il futuro dei miei figli. Lei non ...

Gb - Parlamento chiuso | Hugh Grant contro Boris Johnson : non fotterai il futuro dei miei figli - sei un giocattolo di gomma : L'attore sui social spara a zero contro la decisione del premier di chiudere temporaneamente il Parlamento.

"Non f******i il futuro dei miei figli". Hugh Grant si scaglia contro Boris Johnson : Hugh Grant non le manda a dire a Boris Johnson: in un post pubblicato su Twitter, l’attore cinquantottenne si scaglia duramente contro il primo ministro inglese. La causa dell’ira di Grant è dovuta alla decisione di Johnson di sospendere il Parlamento dal 9 settembre al 14 ottobre, dando ai parlamentari solo due settimane di tempo per lavorare ad una Brexit che appare sempre di più tendere verso un No ...

Brexit - la corsa dei Labour per la sfiducia a Johnson : “I numeri ci sono”. Ma Boris non si dimetterebbe : Neanche una settimana di tempo per sfiduciare il primo ministro. La sospensione di 5 settimane del Parlamento britannico, chiesta ed ottenuta da Boris Johnson, ha scatenato l’opposizione laburista e liberale che ora è determinata a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del leader conservatore. I tempi sono risicatissimi. Le Camere torneranno a riunirsi il 3 settembre e chiuderanno nuovamente il 9, solo 6 giorni durante i quali ...

Boris Johnson si gioca la testa sulla Brexit : Una mossa esplosiva e rischiosa, una forzatura per molti offensiva nei confronti del Parlamento, messa in atto in un momento cruciale per la storia della Gran Bretagna. Non sono più i tempi di Carlo I, che nel 1649 fu decapitato dopo che, 20 anni prima, aveva congelato il Parlamento perché aveva detto no al finanziamento della campagna militare contro la Spagna. Questa volta non c’è in ballo una guerra di conquista, ma ...

Brexit - stop al Parlamento. La Regina Elisabetta si piega a Boris Johnson : il grave sospetto : Sospese le attività parlamentari a Londra. La Regina Elisabetta ha accolto la richiesta del premier Boris Johnson: lo stop scatterà non prima del 9 settembre e non più tardi del 12 e si concluderà il 14 ottobre. Un provvedimento che potrebbe nuocere ai parlamentari che vogliono evitare una Brexit se

Brexit - Boris Johnson chiede alla Regina di chiudere il Parlamento : Le voci si rincorrevano da giorni. Ne aveva parlato l’Observer citando e-mail riservate. Oggi c’è la conferma riportata anche dalla BBC. Il premier britannico Boris Johnson chiederà alla Regina di sospendere le attività del Parlamento pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari dalla pausa estiva per riprenderle solo dopo il discorso di Elisabetta II, il 14 ottobre, in cui verrebbe presentata l’agenda del nuovo governo. «Abbiamo bisogno di un ...

Boris Johnson vuole sospendere il Parlamento inglese per impedire un voto sulla Brexit : Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che sospenderà il Parlamento per quasi un mese prima del 31 ottobre, data stabilita per l’uscita, con o senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea. In una lettera inviata a tutti i parlamentari conservatori ha detto che chiederà alla regina di

Boris Johnson vuole sospendere il Parlamento inglese : Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che sospenderà il Parlamento per quasi un mese prima del 31 ottobre, data stabilita per l’uscita, con o senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea. In una lettera inviata a tutti i parlamentari conservatori ha detto che chiederà alla regina di

Boris Johnson vuole sospendere il Parlamento : Per evitare che i parlamentari britannici approvino una legge che impedisca il "no deal" su Brexit prima del 31 ottobre, dicono i suoi oppositori