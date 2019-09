Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ilazzurro è reduce dalla stagione dei record, suggellata dai successi di Dorotheae di Dominik Windisch nelle mass start iridate di Oestersund (Svezia). Un’annata stellare nella quale l’atleta altoatesina si è tolta anche la soddisfazione di conquistare la Sfera di cristallo della classifica generale (oltre a quella di specialità nell’inseguimento), grazie a tre vittorie in Coppa del Mondo e a tanti piazzamenti di qualità. Un qualcosa che non ha precedenti per la disciplina nel Bel Paese, tenendo conto anche degli eccellenti riscontri di Lisa. E’ venuto il momento della riconferma e la compagine del Bel Paese sta lavorando sodo per farsi trovar pronta. Come riporta il sito ufficiale della FISI, la selezione tricolore si ritroverà mercoledì 4 settembre in Val(BZ) per sei giorni di preparazione particolarmente intensa. I...

OA_Sport : Biathlon: i convocati dell’Italia per il raduno in Val Martello. Wierer e Vittozzi guidano il gruppo azzurro -