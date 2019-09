Basket - Mondiali 2019 : Italia-Angola 92-61. Show degli azzurri che approdano alla seconda fase ed al preolimpico! : Prosegue con un successo l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri di Meo Sacchetti prenotano la seconda fase e il Preolimpico (che saranno ufficiali già oggi solo con vittoria della Serbia sulle Filippine) battendo l’Angola con il punteggio di 92-61. Tanta la sostanza messa in campo dagli azzurri, in una giornata che a livello balistico non poteva evidentemente essere identica a quella di due giorni fa. ...

Mondiali di Basket - l’Italia stende l’Angola (92-61) e si qualifica per la seconda fase a gironi. Mercoledì contro la Serbia per il primo posto : Tutto facile anche contro l’Angola. L’Italbasket guadagna il pass per la seconda fase a gironi battendo la nazionale africana per 92-61. Gli azzurri raggiungono così il primo obiettivo dei Mondiali in Cina (compreso il torneo preolimpico in cassaforte) e Mercoledì sfideranno la Serbia per la vetta del gruppo. Sfida ai limiti dell’impossibile, alla quale però il ct Meo Sacchetti e i suoi ragazzi arriveranno con la serenità della ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - l’Italia vince con l’Angola 92-61. Argentina in difficoltà con la Nigeria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 11.22 Nigeria-Argentina 43-43: Okogie con i suoi 10 punti porta i suoi in parità alla pausa lunga. 11.19 TUNISIA-IRAN 44-35: termina così il secondo quarto del match. 11.16 ITALIA-ANGOLA 92-61: gli azzurri vincono senza troppe difficoltà. Miglior marcatore del match Belinelli con 17 ...

Mondiali Basket 2019 – L’Italia fa il bis! Angola spazzata via : gli azzurri passano il girone e staccano il pass pre-olimpico : L’Italia supera l’Angola 92-61 e ottiene la sua seconda vittoria nel girone D dopo il successo sulle Filippine: gli azzurri superano il girone e staccano il pass per il pre-olimpico Dopo l’esordio easy sulle Filippine, L’Italia mantiene la concentrazione e ottiene anche una seconda, facile, vittoria nella seconda sfida dei Mondiali di Basket 2019. Gli azzurri superano l’Angola, seconda avversaria del Gruppo D, con il punteggio di 92-61. ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Serbia. Data - programma - orari e tv : Sarà la partita più attesa, senza ombra di dubbio, di tutto il primo girone azzurro: Italia-Serbia, un classico che si rinnova sotto le sue mille forme. Gli uomini di Meo Sacchetti sfidano la squadra che qualcuno ritiene favorita addirittura ancor più degli Stati Uniti per la vittoria finale, dotata di una profondità e un talento tali da sopperire senza grandi intoppi alle assenze di Milos Teodosic e Dragan Milosavljevic. Bogdan Bogdanovic, ...

LIVE Italia-Angola Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri avanti a metà secondo quarto (33-15) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI basket 2019 DALLE 9.30 39-17 Bella tripla di Abass uscendo dalla panchina. Due minuti a fine primo quarto. 36-15 Grande rubata di Brooks e splendida tripla dall’angolo del giocatore di Milano. 33-15 Bella azione dell’Italia e tripla di Alessandro Gentile sulla sirena dei 24 secondi. Stoppata mostruosa di Brooks a ...

Mondiali Basket 2019 – Francia - lo sfogo di Gobert : “mi hanno svegliato presto per l’antidoping!” : Rudy Gobert svegliato presto dall’antidoping dopo una partita conclusa contro la Germania: il centro dei Jazz furioso sui social La partita tra Francia e Germania si è giocata nella tarda notte di ieri e i giocatori di entrambe le squadre speravano di aver un buon numero di ore di riposo dopo il complicato esordio Mondiale. Per Rudy Gobert non è stato così. Il centro degli Utah Jazz è stato svegliato alle prime ore del mattino per un test ...

LIVE Italia-Angola Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri avanti a fine primo quarto (25-11) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI basket 2019 DALLE 9.30 29-15 Altro prezioso tap in offensivo di Jeff Brooks. 27-15 Bel rimbalzo offensivo di Joaquim, che poi comodamente appoggia al ferro. 27-13 Tocco a rimbalzo in attacco di Brooks che corregge l’errore al tiro del compagno. 25-13 Gancio di Joaquim che trova solo la retina. FINISCE IL primo quarto! Qualche errore ...

