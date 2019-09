Aumento della temperatura del Mediterraneo | esperto | “Si rischiano alluvioni disastrose e

Nintendo Switch : la nuova versione offre prestazioni migliorate e un Aumento della durata della batteria : Qualche tempo fa avevamo parlato della versione aggiornata di Nintendo Switch che offre una durata della batteria più efficiente. Ma ora, a quanto pare, il nuovo modello aggiornato della console ibrida offre anche un notevole aumento delle prestazioni.Il modello aggiornato di Switch è dotato di una variante aggiornata del processore NVIDIA Tegra X1 che non solo aumenta le prestazioni ma lo rende anche più efficiente dal punto di vista ...

Clima : i fenomeni estremi peggioreranno in caso di Aumento della temperatura di 2°C : Secondo una ricerca pubblicata su Nature Climate Change i fenomeni estremi che flagellano l’emisfero nord peggioreranno nei prossimi decenni se non si riuscirà a evitare un aumento della temperatura media di 2°C: si rischia un aumento dei giorni di ondate di calore e di pioggia torrenziale. I ricercatori della Humboldt University di Berlino hanno messo a punto diversi modelli matematici per stimare l’effetto di un aumento della ...

Scienziato brasiliano denuncia l'Aumento della deforestazione in Amazzonia e viene licenziato : licenziato dopo essere stato criticato il presidente Jair Bolsonaro. È questo il destino di Ricardo Galvao, rimosso dalla guida dell’organismo che controlla la deforestazione in Brasile. Galvao ha invitato gli scienziati a non accettare di essere messi a tacere. “Gli scienziati non possono tacere, dobbiamo dimostrare la nostra forza, non possiamo abbassare la guardia”, ha affermato il 71enne fisico e ingegnere in una ...

L’architetto Santiago Calatrava è stato condannato a un risarcimento di 78.000 euro per l’Aumento dei costi di costruzione del ponte della Costituzione a Venezia : L’architetto spagnolo Santiago Calatrava è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti del Veneto a pagare un risarcimento di 78.000 euro al comune di Venezia per l’aumento dei costi di costruzione del ponte della costituzione, noto anche come “ponte

Ecco il costo della crisi di governo : ogni famiglia pagherà 541 euro in più all'anno per l'Aumento dell'Iva : Il governo aveva promesso che sarebbe intervenuto per evitare l’aumento dell’Iva previsto nell’ultima legge di Bilancio. La crisi dell’esecutivo, però, lascia aperto un problema: ci sarà tempo per scongiurare l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 22% al 25,2% e di quella ridotta dal 10% al 13%? Il timing suggerisce che sarà molto difficile trovarlo. Se l’Iva dovesse aumentare, spiega ...

Clima - gli esperti : “Aumento della temperatura mai così veloce almeno negli ultimi 3 milioni di anni” : La temperatura globale non è mai aumentata così velocemente come ora. “Da 50 anni, sale in media di 0,2 gradi ogni 10 anni sulla terra e negli oceani“, dichiara Andrey Ganopolski dell’Istituto di ricerca sull’impatto Climatico di Potsdam (Pik). Secondo i ricercatori del Pik, questo aumento non ha eguali, almeno negli ultimi 3 milioni di anni, e forse neanche negli ultimi 60 milioni. “Per fare un confronto – ...

Clima pazzo - Coldiretti : Aumento record del prezzo della verdura nel carrello : “aumento record del 7,7% il prezzo della verdura nel carrello per effetto di una estate dal Clima pazzo sulla quale si innescano fenomeni speculativi e importazioni dall’estero che fanno crollare le quotazioni riconosciute agli agricoltori anche al di sotto dei costi di produzione“: è quanto denuncia la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a luglio dai quali si evidenziano “aumenti del carrello della spesa ...

Carie - parodontite - tumori : la malattie della bocca sono in Aumento - attenzione ai 3 fattori di rischio : La Carie non dovrebbe mai essere sottovalutata. Le malattie della bocca, dalla Carie alla parodontite fino ai tumori, colpiscono metà della popolazione mondiale e le Carie non curate sono in assoluto il problema di salute più diffuso nel mondo. A lanciare l’allarme è Lancet che dedica un numero speciale all’argomento avvertendo inoltre che la situazione è destinata ad aggravarsi, per via della diffusione dei tre principali fattori ...

Le vittime della strada sono in Aumento? E gli ubriachi al volante? : I tragici episodi di cronaca degli ultimi giorni, come quelli di Vittoria (in Sicilia, nel ragusano) e di Cesena, hanno riportato al centro dell'attenzione il tema degli incidenti stradali letali e della guida in stato di ebbrezza. Quali sono le dimensioni di questi fenomeni e qual è il trend degli ultimi anni? Stanno aumentando o diminuendo? Andiamo a vedere i dati. Le vittime di incidenti stradali nel 2017 A breve dovrebbe uscire il ...

I social direttamente collegati a un Aumento della depressione tra i giovani - diversamente dai videogiochi : Il tempo passato davanti allo schermo, in particolare con i social media, è collegato a un aumento dei sintomi depressivi negli adolescenti, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Sainte-Justine Hospital di Montreal.Il team di ricerca, guidato da Patricia Conrod, ha studiato la relazione tra depressione ed esposizione allo schermo per un determinato tempo negli adolescenti per un periodo di quattro anni."Quello che abbiamo notato ...

Atm - dal 15 luglio cambiano le tariffe : Aumento della corsa singola e agevolazioni sugli abbonamenti : Ci sono importanti novità in arrivo per i trasporti della Città metropolitana di Milano. Da lunedì 15 luglio infatti prende il via il nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico. Dalla settimana prossima 4,2 milioni ci cittadini e 213 comuni vedranno il biglietto singolo passare da 1,50 a 2 euro, ma saranno ripagati dalle numerose agevolazioni previste per gli abbonamenti. I cambiamenti previsti hanno il chiaro intento di ...

Ogni minuto viene distrutta un’area della Foresta Amazzonica grande come un campo da calcio : drastico Aumento della deforestazione negli ultimi 2 mesi : Ogni minuto viene cancellata un’area della Foresta Amazzonica più o meno delle dimensioni di un campo da calcio, secondo i dati satellitari. Il tasso di perdita è aumentato mentre il nuovo presidente del Brasile favorisce lo sviluppo a scapito della conservazione. come Foresta pluviale più grande del mondo, l’Amazzonia è un fondamentale “deposito di carbonio” che può rallentare il ritmo del riscaldamento globale, quindi la deForestazione di cui ...