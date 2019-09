Astronomia | compleanno fotografico per Spitzer

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) È a spasso per il cosmo dal 25 agosto 2003 e in 16 anni di osservazioni, effettuate nell’infrarosso, ha svelato numerose meraviglie dell’Universo, puntando il suo sguardo sia nel nostro sistema planetario, sia verso le galassie più lontane. Il protagonista di questo brillante traguardo è il telescopio spazialedella Nasa: per celebrare degnamente la ricorrenza, il team della missione ha realizzato una fotogallery con le 16 immagini più rappresentative della sua carriera, una per ogni anno di attività. Gestito dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, il telescopio – riporta Global Science – si è dimostrato particolarmente longevo e il suo ‘pensionamento’ è in programma per il 30 gennaio 2020. La missione primaria diè durata cinque anni e mezzo, cioè fino a quando è stato disponibile il refrigerante (elio liquido) necessario per il funzionamento di due dei ...

