Arrestato l' estremista di destra Gaudenzi | So chi ha fatto uccidere Diabolik

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) Fabiodioggi per possesso di armi da guerra, sostiene di sapere chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, l'ex capo ultrà della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla testa in un parco di Roma. "Mi sto consegnando al Questore di Roma e parlerò del mandante dell'omicidio Piscitelli, ma solo con il dottor Gratteri, perché questa è la mafia vera. Non quella del 2014", ha dettoin un video pubblicato su YouTube che sarà acquisito dalla Squadra Mobile e consegnato alla procura di Roma. A casa di, coinvolto nel caso Mafia Capitale epiù volte per rapina, sono state ritrovati un revolver 357 e una mitraglietta. Da qui l'accusa di possesso di armi da guerra. A chiamare le forze dell'ordine un vicino di casa, spaventato da alcuni colpi di ...

