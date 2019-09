Ante Rebic è del Milan | ecco chi è il jolly croato Andrè Silva a Francoforte

Calciomercato Milan - ufficiale l’acquisto di Ante Rebic : depositato il contratto : Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. Come si legge sul sito della Lega Calcio il club rossonero ha depositato infatti il contratto dell’attaccAnte croato, che arriva dall’Eintracht Francoforte nell’ambito dello scambio che dovrebbe portare in Germania André Silva. Si attende il comunicato del ‘Diavolo’. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di ...

