Allerta Meteo Molise | criticità arancione fino a domani

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità per forti temporali in arrivo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido da oggi alle 14 fino a domani alle 6, e riguarda temporali anche forti previsti in regione. Un fronte freddo atlantico – si spiega nell’avviso – è arrivato sulle Alpi e oggi pomeriggio farà aumentare l’instabilità sulla regione, soprattutto verso sera. Nella notte affluirà ...

Allerta Meteo : il maltempo si fa pesante - criticità su molte aree per fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Giornata piuttosto critica, quella odierna, sotto l’aspetto del tempo e siamo solo all’inizio di una fase molto perturbata per l’Italia. Da Nord Atlantico, sono giunte correnti fresche instabili in impatto con una superficie marina piuttosto surriscaldata e conseguenze per forte maltempo su molte regione. Un nucleo di vorticità più importante alle medie quote si è isolato sul basso Tirreno innescando, su quest’area, una ...

Maltempo - Allerta Meteo in Sicilia : ancora pioggia e temporali : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, 2 settembre, Maltempo e allerta gialla: ecco dove

Allerta Meteo Sicilia - maltempo ad Agrigento : criticità arancione fino a domani : Domenica sera di maltempo in Sicilia, dove forti piogge stanno interessando diversi comuni, sopratutto nel Palermitano e in provincia di Agrigento. L’amministrazione comunale di Agrigento informa che, a causa delle avverse condizioni Meteo, la Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di Allerta arancione a partire dalle 18 di oggi e fino alle 24 di domani. A seguito dell’Allerta, il vicesindaco Elisa Virone ha disposto il ...

Allerta Meteo - violenta perturbazione in arrivo dalla Francia : il maltempo fa ufficialmente il suo esordio - l’avviso della Protezione Civile [MAPPE e DATI] : Allerta Meteo – Una perturbazione, attualmente sulla Francia, dalla serata di oggi farà il suo ingresso sulle regioni nord-occidentali, apportando un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche. Nel corso della giornata di domani il maltempo si estenderà a tutto il settentrione, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo Veneto : maltempo e temporali tra lunedì e martedì : Il Centro Meteorologico Arpav di Teolo e il Cfd (Centro funzionale decentrato) della Regione del Veneto segnalano che da domani fino alla mattina di martedì 3 settembre saranno probabili precipitazioni con possibili rovesci o temporali anche intensi. L'articolo Allerta Meteo Veneto: maltempo e temporali tra lunedì e martedì sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla per temporali : Il maltempo continua a imperversare sulla Sardegna. Dopo i violenti temporali che ieri hanno provocato numerosi allagamenti nel Cagliaritano e nel Sulcis, anche per la giornata di oggi la pioggia potrebbe creare disagi. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un bollettino di Allerta gialla per rischio idrogeologico. A partire dal pomeriggio e fino alla mezzanotte di oggi sono previsti temporali in Gallura, Logudoro, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali : Un allarme giallo, con validità dalle 14 alle 21 di oggi, per temporali sparsi nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. I temporali potranno essere localmente forti, con possibili colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità gialla per temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Campania : criticità gialla per maltempo dalle 14 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo con conseguente criticità idrogeologica per temporali di colore giallo a partire dalle 14 di oggi. Sull’intero territorio regionale si prevedono “locali rovesci o temporali, puntualmente di moderata intensità, nonché possibili raffiche di vento nel corso dei temporali. Le precipitazioni – si legge nell’avviso – sono caratterizzate da ...

Meteo - maltempo e temperature giù. Ed è Allerta grandine : Meteo avverso nel weekend per una ondata di maltempo su gran parte dell'Italia con temporali e allerta in varie regioni. La situazione più critica si registra in Sardegna, nel...

Emanata l’Allerta Meteo della Protezione Civile per sette regioni : in arrivo temporali di forte intensità [MAPPE E BOLLETTINI] : ALLERTA meteo – Un’area di bassa pressione in transito tra le due isole maggiori determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni metereologiche sulla Sicilia, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Previsioni meteo - massima Allerta su diverse regioni : violento maltempo tra lunedì e martedì [MAPPE e DETTAGLI] : Possibile drastico impatto su diverse regioni italiane di un nucleo nordatlantico per inizio settimana. Da un po’ di giorni, i modelli stanno propinando questo affondo più deciso dal Nord Europa, dopo altri apripista nel corso del fine settimana. In particolare, il modello europeo ECMWF propone un cavo d’onda piuttosto tagliente che dall’Europa centrale, Germania, settori elvetici, affonderebbe sul nostro bacino con asse ...

Allerta Meteo Toscana : prolungato il codice giallo per temporali : E’ stato prolungato fino alle 22 di stasera, sabato 31 agosto, il codice giallo per temporali sparsi su gran parte delle zone interne della Toscana. E’ quanto reso noto dalla sala operativa della protezione civile regionale. Confermato invece alle 14 di oggi l’inizio del periodo di vigilanza. I temporali, come già annunciato ieri, potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta ...

Palermo : domani Allerta Meteo per rischio idrogeologico : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo valido da oggi pomeriggio alle 24 di domani, per rischio idrogeologico di livello "Giallo"". E' quanto si legge in una nota del Comune di Palermo.