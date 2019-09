Alla scoperta di riti voodoo | sesso e portafortuna a New Orleans nel doc di Arte in

iPhone - scoperta una fAlla che consentiva accesso a foto - password e messaggi da anni : Il team sicurezza di Google ha scoperto una falla dentro iOS che consentiva di avere accesso all'iPhone semplicemente visitando uno specifico sito. Secondo quanto riportato da Ian Beer, ricercatore di Google Project Zero, il malware era in grado di installarsi nel sistema operativo senza richiedere alcuna interazione con l'utente: bastava visitare uno dei siti web compromessi e gli hacker avevano accesso a messaggi, foto, password e a tutti i ...

Turismo Sicilia : nel Weekend tornano i treni storici Alla scoperta dell’Isola : Quattro treni storici per scoprire le bellezze e le tradizioni della Sicilia. Weekend di ricco di appuntamenti in Sicilia per i treni storici del gusto con quattro viaggi tra sabato e domenica prossimi in altrettante aree dell’Isola: dalla Valle dei Templi di Agrigento, alle città barocche, fino alla Valle del Platani. Sabato 31 agosto, con partenza alle 16 dalla stazione di Agrigento, è in programma ‘Il Treno dei Templi‘ ...

Catanzaro Alla scoperta della funicolare : Un tour alla scoperta della funicolare tra passato e presente. Si terrà venerdì 30 e sabato 31 agosto, dalle ore 18 alle ore 20, l’iniziativa lanciata dall’Amc Spa e dall’associazione Catanzaro è la mia città, in collaborazione con le guide turistiche Mario Mauro e Antonella Soluri. Dalle ore 18 alle ore 20, ogni mezzora partiranno visite guidate durante le quali sarà possibile conoscere la storia di questo suggestivo mezzo, ...

“Ride on Colors” – Oltre 150 ciclisti col ct Cassani Alla scoperta della terra dei piloti - in bici anche Michele Pirro [GALLERY] : Oltre 150 ciclisti insieme al ct Davide Cassani per “Ride on Colors”. La pedalata alla scoperta dei luoghi della Riders’ Land Si sono presentati in Oltre 150 questa mattina alle 8 in piazzale Roma per partecipare a “Ride on Colors” la pedalata insieme a Davide Cassani alla scoperta dei luoghi della Riders Land. E il CT della nazionale di ciclismo e presidente di Apt Servizi dell’Emilia Romagna non si è presentato solo. Al ...

Food : tra festival e stellati in Danimarca Alla scoperta della cucina nordica : Roma, 26 ago. (Labitalia) - La rivoluzione avviata dal ristorante Noma, oltre un decennio fa, ha da[...]

Al via 'Gordon Ramsay : fuori menù' - viaggio Alla scoperta dei sapori in giro per il mondo (VIDEOANTEPRIMA) : Dal Perù al Laos, dal Marocco alle Hawaii fino alla Nuova Zelanda, la nuova serie di National Geographic GORDON Ramsay...

Alla scoperta della Firenze azzurra : «La nostra vita aspettando il Napoli» : Giovanni Graziano e Alessandro Prota nel 2010 non ebbero dubbi. In via Napoli 1, al centro di Prato, non poteva che nascere un Napoli club, un luogo dove gioire per i successi di procurati da...

Alla scoperta della Foresta di Montarbu - uno dei polmoni verdi della Sardegna [VIDEO] : La Foresta di Montarbu si estende su una superficie di 2765 ettari e costituisce una delle più belle e meglio conservate foreste di tutta la Sardegna. Si estende a Est di Seui, Alla falde meridionali dei monti di Montarbu e del Tonneri. Il corso del Flumendosa la divide dal grande massiccio del Gennargentu. La parte centrale della Foresta è costituita da un altopiano calcareo di circa 1000 metri di quota. È una vasta area caratterizzata dAlla ...

“Ho dolore ovunque”. Nadia Toffa - altra sciacAllata : la scoperta sul suo ‘ultimo post’ : Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti alla tristezza, davanti alla commozione, davanti alla morte di Nadia Toffa. Anzi continuano, imperversano, in quello che ormai è un vero e proprio gioco criminale. Tra le tantissime ricerche che si stanno facendo su Google in questi giorni, ovviamente c’è quella relativa all’ultimo messaggio su Facebook della conduttrice. Ecco allora che sul web ha iniziato a circolare un lungo messaggio. Lo avrebbe ...

Alla scoperta di GRID in un nuovo video con un ospite d'eccezione come Fernando Alonso : Nel primo Race Consultant Diary, la leggenda del motorsport Fernando Alonso rivela come le caratteristiche chiave di GRID e la sua passione per le corse si adattino perfettamente."È ciò che amo di GRID: la competizione. Non appena c'è competizione, tutto prende vita."GRID sarà giocabile Alla Gamescom presso lo stand Deep Silver & Friends nella Koelnmesse Hall 9Leggi altro...

MIDNIGHT BARABBA/ Lo spettacolo del Meeting Alla scoperta della vera liberazione : Lo spettacolo inaugurale del Meeting diRimini è nuova versione scenica del romanzo di Pär Lagerkvist diretta da Otello Cenci

Terre Blanche - Alla scoperta della collezione segreta Peugeot FOTO GALLERY : A Hérimoncourt, nelle Terre del Leone, è attivo dal 2010 il Centre darchives de Terre Blanche, nato dAlla riqualificazione di un ex stabilimento PSA. Oggi custode dellheritage Peugeot e degli altri marchi francesi del gruppo, raccoglie tra le sue mura documenti, materiale pubblicitario e audiovisivo, ma anche centinaia di automobili in un suggestivo caveau, di cui trovate alcuni esemplari con le loro caratteristiche nella nostra galleria ...

Alla scoperta di Vigil : The Longest Night - un Bloodborne in 2D in arrivo su PC e console : Il publisher Another Indie e lo sviluppatore Glass Heart Games hanno annunciato Vigil: The Longest Night, un platform d'azione 2D che assomiglia più o meno a Bloodborne in 2D con Salt and Sanctuary aggiunto al mix. Il titolo sembra anche ricordare la serie Castlevania. In altre parole, evoca alcuni dei giochi più amati dai fan. Vigil: The Longest Night è in sviluppo per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e uscirà all'inizio del 2020. La ...