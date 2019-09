Adozione | le «truffe emotive» che ingannano le coppie sui social

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Quando una coppia americana vuole adottare un bambino, spesso pubblica annunci online e cerca suimedia le donne in gravidanza che non hanno intenzione di tenere il figlio. A volte funziona, altre diventa pericoloso. La Bbc ha riportato il caso di un truffatore che ha ingannato moltissime, solo per divertimento, rubando l’identità di una donna incinta. All’inizio di febbraio, in una città alle porte di Detroit, in Michigan, Samantha Stewart, 33 anni, una domenica mattina ha ricevuto una richiesta di contatto su Instagram da @ashleymamabear2019. Non sapeva chi fosse, ma ha letto il suo messaggio: «Stai ancora cercando di adottare?». La disperata ricerca di un figlio Sono passati sei anni da quando Sam ha avuto un’isterectomia. Nel decennio precedente aveva subito una serie di operazioni per controllare la sua endometriosi, una condizione che fa crescere il ...