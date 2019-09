Accessori capelli 2019 | il fascino romantico del fioccio alla Biancaneve

Acconciature e Accessori capelli per l'estate : la treccia - le mollette e il foulard : In questa estate 2019 sono proposti diversi nuovi tagli di capelli e Acconciature: in particolare è molto gettonata la treccia dell'attrice Zendaya. Il look in questione è adatto alle ragazze di tutte le età e inoltre è ideale per ogni momento della giornata. Di seguito le novità del momento. Nuove chiome La pettinatura più versatile dell'estate è senza nessun dubbio la treccia sfoggiata da Zendaya Coleman. L'acconciatura è molto morbida e parte ...

Tagli di capelli corti e Accessori per l'estate : il pixie - la fascia e il foulard : In questa estate 2019 vengono quotidianamente proposti molti nuovi Tagli di capelli. La più gettonata è la chioma corta di Ruby Rose. La capigliatura dell'attrice australiana è molto facile da gestire e inoltre è perfetta per ogni occasione: di seguito le ultime novità del momento....Continua a leggere

Tagli di capelli e Accessori per l'estate : il caschetto - la frangia e la fascia : In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli; in particolare sono molto amate da tutte le ragazze le chiome corte e medio-corte con la frangia. Le capigliature in questione si adattano perfettamente a tutte le tipologie di volto e inoltre sono perfette per le donne di tutte le età: di seguito le ultime novità da poter prendere spunto. Nuove chiome Nei prossimi mesi sarà molto gettonato un bel Taglio corto con la frangia ...