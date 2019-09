A Forte de marmi Iron Man viene celebrato con una statua

#SummerGame24 - sfida di “lusso” tra Forte dei Marmi e Sestriere : Prosegue il #SummerGame24 lanciato da Il Sole 24 Ore, un ideale derby tra luoghi marini e località montane scandito in nove puntate nel corso delle quali i nostri inviati racconteranno 18 mete, molte delle quali celebrate su scala internazionale.

Forte dei Marmi - bufera dopo la festa in spiaggia con il cammello : Il sindaco di Forte dei Marmi ha emesso un'ordinanza che vieta la presenza di animali sulla spiaggia (e in ogni area demaniale) a scopo commerciale e di profitto cammello Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/08/28/la-festa-col-cammello-non-piace-al-sindaco-di-Forte-dei-Marmi/La festa in spiaggia col cammellofa arrabbiare il ...

Cammello in spiaggia alla festa dei Vip di Forte dei Marmi : gli animalisti chiedono verifiche su maltrattamenti : “In merito a quanto accaduto al Bagno Maitò di Forte dei Marmi nei giorni scorsi dove durante una festa vip a cui hanno partecipato molte persone, tra cui la conduttrice e show girl Antonella Mosetti, è stato portato sulla spiaggia un Cammello che come hanno scritto i giornali era “bardato a festa”, fatto questo che ha indotto il sindaco di Forte dei Marmi a introdurre il divieto di portare animali in spiaggia“. E’ ...

Una turista russa è morta a Forte dei Marmi per una meningite fulminante : È una sepsi meningococcica sierogruppo W quella che ha causato il decesso di una donna russa di 61 anni che, in vacanza in un albergo di Forte dei Marmi, era stata ricoverata all'ospedale Versilia prima di essere trasferita all'Ospedale del Cuore di Massa, dove è avvenuto il decesso. A seguito degli accertamenti effettuati dalla microbiologia di Lucca ieri è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica, mentre nella giornata di oggi ...

Forte dei Marmi - manager della moda stroncata da meningite fulminante mentre è in vacanza : Alla Verber, famosa manager di moda di origine russa, è morta a causa di una meningite fulminante mentre si trovava con la figlia in vacanza, ospite di un albergo di lusso a Forte dei Marmi, in Versilia. I primi malori sono apparsi lunedì 5 agosto, e meno di due giorni dopo ne è stato dichiarato il decesso. Il cordoglio di Dsquared: "Addio ad una mente visionaria". Dopo meno due giorni di agonia, le sue condizioni sono peggiorate a tal ...

Meningite : turista russa muore a Forte dei Marmi : Una donna russa di 61 anni è morta in seguito a una sepsi meningococcica sierogruppo W. La donna si trova in vacanza in un albergo di Forte dei Marmi ed era stata ricoverata all’ospedale Versilia prima di essere trasferita all’Ospedale del Cuore di Massa, dove è avvenuto il decesso. A seguito degli accertamenti effettuati dalla microbiologia di Lucca ieri è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica, mentre nella giornata di ...

I luoghi degli scrittori : la Forte dei Marmi di Fabio Genovesi tra santi - eroi e strani maestri : L'autore ha costruito la sua identità letteraria sul mito della provincia: creativa, eccentrica, fiera. Siamo andati con lui in Versilia per scoprire come è cambiata

Tutti in fila per un selfie! Matteo Salvini e Francesca Verdini a Forte dei Marmi : Eccoli sorridenti, complici, affiatati... il Ministro Matteo Salvini e Francesca Verdini sono arrivati mano nella mano al concerto della banda musicale dell’Arma dei carabinieri a Forte dei Marmi. L’ospite d'onore della serata è stato Andrea Bocelli, ma prima del concerto la coppia ha attirato l'attenzione di Tutti. Vestito bianco lei, camicia di lino blu lui ... Matteo e Francesca si fanno largo tra la folla curiosa che guarda e si mettono in ...

Travolta da un Suv a Forte dei Marmi - muore la mamma del giornalista sportivo Bonan : incidente stradale Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/16/Travolta-da-un-suv-muore-la-mamma-del-giornalista-alessandro-Bonan/Travolta da Suv al ForteMorta mamma di Bonan Persone: Alessandro Bonan

Elisabetta Gregoraci - vacanza a Forte dei Marmi super sexy : il bikini è al top : Dopo il lavoro per Elisabetta Gregoraci arriva il momento del relax. Dopo la tappa in Puglia del concerto "Battiti Live", partita alla volta di Forte dei Marmi per una mini vacanza al mare...