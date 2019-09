Wall Street | fuga dalle azioni | in agosto vendite per 10 miliardi di dollari

BORSE & MERCATI/ Le incognite che pesano su Piazza Affari e Wall Street : Si avvicina l'inizio di settembre e le incognite che possono portare turbolenza sui MERCATI rischiano di aumentare fino alla fine dell'anno

Guerre commerciali - i?mercati temono l’escalation : cadono Wall Street e petrolio - vola l’oro : Sui listini azionari alla fine è prevalso il pessimismo, con gli indici principali in ribasso di quasi il 2% a Wall Street e le borse europee – che avevano cominciato in rialzo – anch’esse tutte in negativo a fine seduta (Milano, maglia nera, ha perso l’1,65%)

Dazi - la Cina annuncia : «Sui prodotti Usa imposizioni per 75 miliardi di dollari». Giù Wall Street : Riparte la guerra dei Dazi fra Cina e Stati Uniti. Pechino ha annunciato che imporrà nuovi Dazi su 75 miliardi di dollari di beni Made in Usa: è la risposta di Pechino ai Dazi americani...

SPILLO/ Se il Wall Street Journal tifa per "Heil Salvini" : Dal quotidiano americano dei mercati giunge un pieno endorsement al leader della Lega. E un invito all'Ue: dire sì alla scommessa fiscale dell'Italia

GE rimbalza a Wall Street - il ceo compra titoli per 2 milioni : Secondo il whistleblower del caso Madoff, che sostiene di avere scoperto una frode da 38 miliardi di dollari, GE potrebbe ricorrere prima o poi alla proceduta per bancarotta. L'azienda ha definito false le accuse

Trump vuole comprare la Groenlandia - l’indiscrezione del Wall Street Journal : Secondo il “Wall Street Journal” il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha manifestato diverse volte l’intenzione di acquistare la Groenlandia per conto degli Stati Uniti. Secondo alcune fonti rimaste anonime Trump avrebbe perfino chiesto all'avvocato della Casa Bianca di esplorare l'idea.Continua a leggere

Woodstock - ma quali hippie : fu il trionfo del capitalismo. Quando il rock entrò a Wall Street : Tutto quello che vi stanno raccontando su Woodstock è falso. I tre giorni di Peace & Love, l'età dell'Aquario e la grande fratellanza universale c'erano, certo. Ma erano il messaggio pubblicitario usato per richiamare le masse. Non furono il motivo che spinse lì gli artisti, non furono la ragione de

Borsa - drammatica apertura a Wall Street : "Inversione" - è il segnale. Verso la recessione globale : La Borsa di Wall Street apre in forte calo, appesantita da un chiaro segnale di recessione. La curva dei rendimenti tra il T-bond a 2 e 10 anni si è invertita per la prima volta da un decennio. L'ultima volta era accaduto nel 2005, e secondo un report di Credit Suisse questo fenomeno finanziario pre

Facebook - Wall Street Journal : “Offre ai media milioni di dollari per la pubblicazione dei loro contenuti” : Fino a 3 milioni di dollari all’anno. È la cifra che, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Facebook offre ai media per acquistare i diritti per la pubblicazione dei loro contenuti in una nuova sezione della sua piattaforma, che il social network si augura di poter lanciare entro la fine dell’anno, forse già in autunno. Il quotidiano finanziario Usa cita alcune fonti secondo le quali Facebook ha contattato i rappresentati di ...

Wall Street ko e l'Asia sprofonda Milano ed europee in lieve risalita : Milano ed europee cercano il rimbalzo. I mercati asiatici in netto calo sulla scia della peggior chiusura del 2019 di Wall Street a causa dell'escalation della tensione nella guerra commerciale Usa-Cina Segui su affaritaliani.it

Wall Street e stragi : Trump fa cadere i titoli dei videogiochi - non quelli delle armi : I titoli delle società del settore sono crollati dopo le dichiarazioni del presidente Usa che li ha presi di mira quali profeti della violenza in America all'indomani di una serie di stragi tra le più gravi nella recente storia del Paese

Wall Street - future -1% : 700mld in fumo : 0.58 I future sui listini di Wall Street in forte calo dopo la decisione degli Stati Uniti di bollare la Cina come manipolatore di valute. I future sullo S&p 500perdono l'1%. Il calo dei future fa seguito alla peggiore seduta del 2019 col Dow Jones a - 2,9% e il Nasdaq a -3,4% e 700mld di dollari di capitalizzazione in fumo. La Cina ha risposto con lo stop agli acquisti dagli agricoltori Usa e con la svalutazione dello Yuan che scende per ...

Usa - Wall Street affossata da guerra dazi : L'escalation della guerra dei dazi manda a picco Wall Street. E' un lunedi' nero per i listini Usa, che chiudono la peggiore sessione dell'anno, Con il Nasdaq che arriva a perdere oltre il 4% e poi chiude in calo del 3,47%, mentre il Dow Jones e lo S&P, dopo aver lasciato sul terreno oltre il 3%, terminano rispettivamente a -2,9% e -2,98%. A scuotere Wall Street, la cui caduta fa seguito a quelle delle Borse europee e di quelle asiatiche, e' ...