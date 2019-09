Vuelta a España 2019 | domani il giorno di riposo Si riparte martedì 3 settembre con la

LIVE Vuelta a España 2019 - Nona tappa in DIRETTA : Fabio Aru si stacca sul Coll de la Gallina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Nel frattempo in testa ha attaccato Bouchard, che è solo al comando. 16.22 Problema meccanico per Esteban Chaves! Il colombiano è costretto a prendere la bici di un compagno. 16.19 NOOOOOO!!!!! Si stacca Fabio Aru!!!! Purtroppo una giornata no per il sardo, che perde contatto dal gruppo maglia rossa a 46 km dal traguardo e rischia di essere un vero calvario per lui da qui alla ...

15.54 Tentativo che viene però subito annullato e il gruppetto al comando si ricompatta. 15.52 Sono proprie queste tre squadre a muoversi ora in testa e sono sette al comando con Bevin, Bizkarra, Pedrero, Fraile, Izagirre, Kuss e Gesink. 15.49 Per quanto riguarda i compagni di squadra dei favoriti, la Movistar ha due uomini, Antonio Pedrero e Marc Soler, l'Astana ne ha tre: Jakob Fuglsang, ...

15.19 Nel gruppo inseguitore molti corridori della Jumbo nelle prime posizioni. Roglic e compagno vogliono evitare imboscate. 15.17 15″ di vantaggio per il battistrada britannico, dietro provano a ricucire i corridori dell'Euskadi. 15.15 Ora Tao Geoghegan Hart è solo in testa, mentre dietro il gruppo è compatto. 15.13 Ricordiamo che stanno già affrontando il Col d'Ordino.

14.58 Per ora sulla corsa splende il sole, anche se il rischio pioggia incombe. Sulla salita finale, inoltre, vi è un tratto in sterrato e molti preferirebbero non trovarlo bagnato. 14.56 I corridori ora sono nel tratto di trasferimento. 14.54 Ci siamo, i corridori sono partiti! 14.52 I corridori sono pronti a partire, possiamo notare come Valverde inizi in coda, mentre Roglic è già nelle ...

14.40 Tra circa 15 minuti si parte, il cielo è nuvoloso sopra le salite di giornata. 14.35 Oggi, inoltre, l'arrivo è posto sopra quota 2000 metri. Terreno di caccia ideale per i colombiani anche se, ormai, dati i molti ritiri in altura che si fanno, quasi tutti i corridori sono abituati a queste quote. 14.33 Sarà un esame importante anche per Fabio Aru, dopo le prestazioni altalenanti di ...

Percorso, favoriti e altimetria della nona tappa – I possibili scenari tattici della nona tappa – Il programma della nona tappa – La cronaca dell'ottava tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2019. Oggi i corridori affronteranno un durissimo tappone di montagna, in cui ...

Mini tappone in programma oggi nella nona tappa della 74esima edizione della Vuelta a España. Saranno appena 94,4, infatti, i chilometri che il gruppo affronterà per andare da Andorra la Vella a Cortals d'Encamp. Il tracciato, tuttavia, è veramente durissimo. Si affronteranno, uno dopo l'altro, Col d'Ordino, Coll de la Galina e, per finire, il trittico Comella-Engolasters-Cortals, tre brevi ascese che, combinate, ne formano una ...

oggi (1 settembre) andrà in scena la nona tappa della Vuelta a España 2019, 94.4 Km da Andorra La Vella a Cortals d'Encamp. Una frazione che si svolgerà interamente nell'abitato di Andorra e vedrà gli uomini di classifica di nuovo protagonisti assoluti. Pochi chilometri di pianura e la strada incomincerà a salire con il GPM di prima categoria fino in cima al Coll d'Ordino, 8.9 Km al 5% di pendenza media. La successiva discesa ...

oggi (1 settembre) andrà in scena la nona tappa della Vuelta a España 2019, 94.4 Km da Andorra La Vella a Cortals d'Encamp. Una frazione davvero complicata che vedrà gli uomini di classifica di nuovo protagonisti. Neanche il tempo di scaldare il motore e la strada incomincerà a salire con il GPM di prima categoria fino in cima del Coll d'Ordino, 8.9 Km al 5% di pendenza media. La successiva discesa precede l'insidiosa scalata al Coll de la ...

oggi (domenica 1° settembre) si correrà la nona tappa della Vuelta a España 2019, 94,4 km da Andorra la Vella a Cortals d'Encamp. Un Tappone di montagna breve, ma durissimo, con ben cinque GPM presenti, su cui gli uomini di classifica si daranno battaglia. Una frazione che si preannuncia quindi spettacolare e che potrebbe risultare decisiva nella lotta per la maglia rossa. Andiamo a scoprire il percorso, i favoriti e l'altimetria della ...

Raramente nei grandi giri si è visto un continuo cambio di leadership come quello a cui stiamo assistendo in queste prime tappe della Vuelta. Un flipper che ha visto la maglia roja, negli ultimi quattro giorni, passare dalle spalle di Miguel Angel Lopez (Astana) a quelle di Dylan Teuns (Bahrein-Merida), per poi tornare immediatamente da Superman e, neanche 24 ore dopo, finire nelle mani del francese Nicolas Edet (Cofidis). Alla base potrebbe ...

All'ottava tappa cambia ancora la maglia rossa in questa Vuelta Espana. Per la terza volta in appena una settimana Miguel Angel Lopez ha ceduto il simbolo del primato, preferendo lasciare ad altre squadre una parte del lavoro per controllare la corsa. Stavolta è stato Nicolas Edet a beneficiare della scelta tattica della Astana. Il corridore francese della Cofidis si è inserito in una fuga da lontano che non è stata inseguita dal gruppo ed è ...

Torna alla vittoria oltre due anni e mezzo dopo l'ultima volta Nikias Arndt (Team Sunweb). Il corridore tedesco, che non andava a segno dalla Cadel Evans Road Race 2017, infatti, ha tagliato per primo il traguardo nella frazione odierna della 74esima edizione della Vuelta a España 2019. Per Arndt si tratta del secondo successo in un grande giro dopo quello colto nella frazione conclusiva del Giro d'Italia 2016. Con DAZN segui la ...