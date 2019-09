Volley femminile | Europei 2019 | Italia-Slovacchia 3-0 | le azzurre volano ai quarti di

LIVE Italia-Slovacchia 2-0 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 12-6 allungo decisivo nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-6 Muro di Sorokaite su Herelova. Time-out Slovacchia. 11-6 Ace di Chirichella. 10-6 Muro di Folie, ora le azzurre non devono spegnersi. 9-6 Diagonale di Sorokaite. 8-6 Parallela pazzesca di Radosova. 8-5 Primo tempo di Chirichella. Le centrali sono mancate in questa partita. 7-5 Ace della Slovacchia, solito black-out per le azzurre. Time-out chiamato da Mazzanti. 7-4 La moviola conferma, ...

19:02 TURCHIA-CROAZIA 26-24: come spesso capita in un finale punto a punto è la squadra più quadrata tecnicamente ad uscirne vincitrice. 19:01 GERMANIA-SLOVENIA 8-5: Lippmann sta spingendo alla grande, ma Tutto la squadra si sta dimostrando ben organizzata. 18:59 AZERBAIJAN-BULGARIA 3-5: la fase break delle bulgare sta funzionando

Volley femminile - Europei 2019 : come sta Lucia Bosetti? Riacutizzato il problema alla spalla - situazione da valutare : Lucia Bosetti non ha ancora giocato uno scambio agli Europei 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha dovuto fare a meno della schiacciatrice nelle prime cinque partite giocate. La veterana è rimasta sempre in panchina con la maglia di secondo libero e non si sa ancora se riuscirà a recuperare per la fase cruciale del torneo (oggi previsto l’ottavo di finale contro la Slovacchia, mercoledì eventuale quarto contro la vincente di ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Slovacchia - i probabili sestetti e le formazioni titolari : Oggi pomeriggio (ore 18.00) si giocherà Italia-Slovacchia, ottavo di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Bratislava e partiranno con il favore del pronostico nei confronti delle padrone di casa che cercheranno una clamorosa impresa, la nostra Nazionale è superiore sotto il profilo tecnico e sembra lanciata verso i quarti di finale ma non deve sottovalutare l’avversario che di fronte al proprio ...

Volley femminile - Europei 2019 – Davide Mazzanti : “Dovremo migliorare ricezione e la resa al servizio contro la Slovacchia” : E’ il giorno senza appello per l’Italia di Volley femminile negli Europei 2019. A Bratislava, nella Ondrej Nepela Arena, le azzurre affronteranno le padrone di casa nel match valido per gli ottavi di finale e sulla carta le nostre portacolori dovrebbero spuntarla, potendo contare su un tasso tecnico superiore. Tuttavia il ko al tie-break contro la Polonia e il viaggio dispendioso da Lodz (trasferimento di 600 km) potrebbero incidere ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley femminile: oggi domenica 1° settembre si giocano tutte le partite in programma per un'autentica scorpacciata di pallavolo che ci rivelerà il tabellone completo dei quarti di