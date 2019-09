VIDEO F1 | GP Belgio 2019 | l’applauso per Hubert durante la gara | tutta la pista ricorda

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Una vittoria speciale quella che ha ottenuto Charles Leclerc in. Un successo, il primo della sua carriera, che ha ottenuto in un weekend molto triste, nel quale la scomparsa dell'amico Anthoinein F2 è stato come un fulmine a ciel sereno. Ecco che, oltre al minuto di silenzio poco prima del via, nel 19° giro tutto il pubblico presente ha deciso di tributare allo sfortunato 22enne francese un applauso, visto e considerato che il 19 è stato il suo numero di. Una splendida iniziativa da rimarcare.

