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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19 | 00

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19 | 00 Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19:00 (Di domenica 1 settembre 2019) Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE AUMENTA I DISAGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA GIALLA SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA Regione CODE SULLA UMBRO-LAZIALE ALL’ALTEZZA DI BIVI PER VITERBO SUD E TUSCANIA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI CODE A TRATTI TRA CASSINO E COLLEFERRO, IN DIREZIONE Roma SULLA VIA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, E’ STATA RIAPERTA LA CORSIA DI SORPASSO, TUTTAVIA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma INOLTRE RICORDIAMO CHE PER ALLAGAMENTI E’ STATA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LE ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19:00: VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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