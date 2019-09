Versiliana 2019 | De Giovanni | “Prima i libri riempivano il tempo libero | oggi dobbiamo

Versiliana 2019 - Giorgio Meletti intervista Elsa Fornero e Pasquale Tridico. Segui la diretta : Sta per volgere al termine la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in programma dal 29 agosto al 1 settembre al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta), con il dibattito “Lavoratori e no” con Elsa Fornero e Pasquale Tridico che si confrontano intervistati da con Giorgio Meletti L'articolo Versiliana 2019, Giorgio Meletti intervista Elsa Fornero e Pasquale Tridico. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Versiliana 2019 - in diretta l’intervista Maurizio De Giovanni : “Il racconto di un sud” : “Il racconto di un Sud”, Claudia Rossi intervista Maurizio De Giovanni, l’autore de I bastardi di Pizzofalcone, da cui è stata tratta l’omonima serie televisiva L'articolo Versiliana 2019, in diretta l’intervista Maurizio De Giovanni: “Il racconto di un sud” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Versiliana 2019 - Bonafé (Pd) : “Accordo? Difficile. Ma basta con la politica muscolare” : “In questi ultimi mesi è indubbio che ce le siamo suonate, non diremmo la verità ai nostri elettori e ai cittadini”. Inizia così la risposta dell’eurodeputata Simona Bonafè (Pd) a una domanda posta da Peter Gomez nel corso del dibattito organizzato in occasione dei dieci anni del Fatto Quotidiano: “Il clima di contrapposizione e di odio ha avvelenato il dibattuto pubblico – ha continuato l’esponente dem -. i ...

Versiliana 2019 - Morra : “Svecchiare la politica. Sicuro che molti sapranno fare un passo di lato” : “Sono convinto che guardandoci negli occhi tutti sapremo fare quel passo di lato che permetterà a tanti di tornare a credere nelle istituzioni di questo Paese”. Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle Nicola Morra dal palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, commentando l’intervento di Beppe Grillo. Dal suo blog, Grillo ha invitato i dem e suoi a smetterla di parlare di ...

Versiliana 2019 - Conte : “L’Italia darà contributo per adeguare patto di stabilità a nuovo ciclo economico” : “Cercherò di sfruttare al massimo questo clima di grande apertura” in Europa nei confronti dell’Italia “per ottenere dei risultati concreti: mi piacerebbe molto che l’Italia possa dare un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo ciclo economico, alla nuova prospettiva economica”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto ...

Versiliana 2019 - Conte : “Chi sbarca in Italia - sbarca in Europa. Modificare regolamento di Dublino e lavorare su meccanismo europeo” : “Per quanto l’attenzione dei media e quella internazionale è incentrata sul singolo caso di emergenza, il problema dell’immigrazione è più complesso e va seguito sin dai Paesi di origine, dove nascono i flussi migratori, poi nei Paesi di transito e successivamente con il tema degli sbarchi, tra redistribuzione e rimpatri. Ci sono dei pilastri che abbiamo già individuato: Modificare il regolamento di Dublino, contrastare i traffici illeciti ...

Versiliana 2019 - Conte : “Condivido intervento di Grillo per impostazione e visione. Ha disegnato il futuro e ci invita a guardare avanti” : “Un intervento condivisibile per l’impostazione e la visione. Ci invita a guardare in avanti e in quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro”. Così il premier incaricato Giuseppe Conte, in collegamento con la Festa del Fatto al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha commentato l’appello lanciato ieri da Beppe Grillo con un video sul suo blog, in cui si rivolge sia ai dem sia al Movimento 5 ...

Versiliana 2019 - Conte alla festa del Fatto : “Definirmi del M5s è una formula inappropriata” : “Non sono iscritto a Movimento, non partecipo a loro vertici”, così il premier incaricato Giuseppe Conte, intervenendo alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, ha risposto al direttore Marco Travaglio che gli ha chiesto se sia appropriato definirlo un presidente del consiglio M5s: “Bisogna attenersi ad alcuni dati di Fatto oggettivi – ha continuato -. Io non sono iscritto al M5S, non partecipo alle riunioni del ...

Versiliana 2019 - Conte : “Ministri incensurati? Premessa indispensabile. Priorità è il programma” : Il premier incaricato Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda di Marco Travaglio alla festa per i dieci anni del Fatto Quotidiano, ha parlato della formazione della squadra di governo: “Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. E definendo le linee strategiche chiederò indicazioni in modo da consentirmi di scegliere la migliore squadra”. E, aggiunge Conte, il programma cui sta lavorando ...

Versiliana 2019 - Conte : “Quando si è rotto rapporto con Salvini? Nella conferenza stampa del 3 giugno - dopo le Europee - c’era già tutto” : “Quando ho capito che il rapporto con Salvini si era rotto? Devo fare un salto indietro, però se proprio sono costretto invito a riconsiderare la mia conferenza del 3 giugno. Quella in cui ragionavo di leale collaborazione e la declinavo facendo 5 o 6 esempi concreti”. Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte in collegamento con la Festa del Fatto al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. Il riferimento di Conte è ...

Versiliana 2019 - l’intervento del premier incaricato Giuseppe Conte alla festa del Fatto : Il premier incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in collegamento con la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, annunciando che ha intenzione di presentare programma e squadra “all’inizio della settimana prossima, non lunedì ma tra martedì e al massimo mercoledì dobbiamo chiudere. Spero di sciogliere la riserva, confido positivamente”, ha detto Conte, aggiungendo che il programma cui sta lavorando non sarà Fatto di ...

Versiliana 2019 - Conte : “Le cose stanno andando bene al lavoro sul programma” : “stanno andando bene, è un momento in cui sto lavorando al programma, è importante un programma che si dia una visione del Paese, una prospettiva di governo”. L’ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi con la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, rispondendo sulla trattativa di governo. L'articolo Versiliana 2019, Conte: “Le cose stanno andando bene al lavoro sul programma” proviene ...

Versiliana 2019 - che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l’intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’attualità politica è al centro del dibattito intitolato “Che governo sara?“, con l’esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta L'articolo Versiliana 2019, che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e ...

Versiliana 2019 - Di Matteo : “La politica non parla più di lotta alla mafia. Sottovaluta il problema” : “Le mafie sono Sottovalutate perché non sparano e non fanno stragi, ma hanno un potere economico e finanziario enorme, si stanno comprando parte dell’Italia inquinando il tessuto economico. Io però non sento più parlare di lotta alla mafia. Chiaro che ci sono tanti altri problemi ma mi sembra che la Sottovalutazione della questione mafiosa sia sotto gli occhi di tutti, per non parlare di quanto sia assordante il silenzio della ...