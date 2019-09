Versiliana 2019 | Bersani | “Rodotà? Ecco come è andata Vi racconto la verità”

Versiliana 2019 - Di Matteo : “La politica non parla più di lotta alla mafia. Sottovaluta il problema” : “Le mafie sono Sottovalutate perché non sparano e non fanno stragi, ma hanno un potere economico e finanziario enorme, si stanno comprando parte dell’Italia inquinando il tessuto economico. Io però non sento più parlare di lotta alla mafia. Chiaro che ci sono tanti altri problemi ma mi sembra che la Sottovalutazione della questione mafiosa sia sotto gli occhi di tutti, per non parlare di quanto sia assordante il silenzio della ...

Versiliana 2019 - botta e risposta tra Calenda e Bersani sul governo Pd-M5s. “Accordo favorirà la Lega” - “No - è il contrario. Proviamoci” : botta e risposta sul palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana, dove si sono confrontati Carlo Calenda e Pierluigi Bersani. Intervistati dal direttore del Fatto.it Peter Gomez, i due, entrambi ex Pd (Calenda ha annunciato l’addio al partito pochi giorni fa), hanno espresso idee opposte sull’accordo tra Pd e M5s. Se l’ex ministro per lo Sviluppo economico sostiene l’utilità di un ritorno alle urne ...

Versiliana 2019 - Di Matteo : “Perché mi candido al Csm? Voglio provare a cambiare le cose. Rifiuterò opportunismi di corrente” : “In quasi 30 anni di carriera non avevo mai neppure ipotizzato di potermi candidare per il Consiglio superiore della magistratura“, a parlare è Nino Di Matteo, rispondendo alle domande di Marco Lillo durante uno degli incontri organizzati nell’ambito della festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano al Parco della Versiliana (Marina di Pietrasanta). “In questi ultimi decenni il Csm e l’Anm spesso hanno lasciato soli i ...

Versiliana 2019 - la sinistra a un bivio? Guarda la diretta tv dell’incontro con Calenda e Bersani : Mentre a Roma, tra tensioni e polemiche, è in corso la trattativa per la formazione del governo Pd-M5s, alla Festa del Fatto (al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta fino a domenica 1 settembre) Carlo Calenda e Pierluigi Bersani discutono del futuro della sinistra. I due sono intervistati da Peter Gomez. Guarda la diretta video dell’evento L'articolo Versiliana 2019, la sinistra a un bivio? Guarda la diretta tv ...

Versiliana 2019 - Massimo Fini : “Governo? Accordo M5s-Pd si farà. Non saranno così coglioni da fare l’errore di Salvini” : “L’Accordo ci sarà e sarà un governo di legislatura. Non posso pensare che Pd o 5 stelle siano così coglioni fa fare l’errore che ha fatto Matteo Salvini“. Massimo Fini, durante la festa oer i 10 anni de Il Fatto Quotidiano, commentando gli ultimi avvenimenti politici. “Pd e 5 Stelle sarà una maggioranza molto più coesa della precedente, perché il programma dei pentastellati hanno un programma sostanzialmente ...

Versiliana 2019 - Monteverdi : “Dopo 10 anni siamo ancora qui. Ora la nuova sfida è evolvere con il mercato editoriale” : La seconda giornata della festa per i 10 anni de Il Fatto Quotidiano si è aperta con Marco Travaglio, Antonio Padellaro, Peter Gomez e Cinzia Monteverdi sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta. Da ‘antefattoblog’ alla Società Editrice Il Fatto Quotidiano che oggi è una piattaforma multicanale e la Presidente e Amministratore delegato Cinzia Monteverdi prime la propria soddisfazione: “Dieci anni fa molti ci ...

Versiliana 2019 - Simone Ceriotti incontra Virginia Stagni : ‘Come cambia l’informazione nel mondo’ : “Come cambia l’informazione nel mondo”, questo il titolo del terzo appuntamento di giornata alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano in corso al Parco la Versiliana (Marina di Pietrasanta). Ne parleranno Virginia Stagni (Business Development Manager & Head of Financial TimeTalent) e Simone Ceriotti (Vice direttore ilfattoquotidiano.it) L'articolo Versiliana 2019, Simone Ceriotti incontra Virginia Stagni: ‘Come cambia ...

Versiliana 2019 - Raggi : “Accordo M5s-Pd? Ognuno ha espresso le sue esigenze - ora fondamentale tacere e passare la palla a Conte” : “Ora che le due forze hanno espresso le loro legittime esigenze, è fondamentale che rimettano la palla al presidente Conte che deve trovare un punto di sintesi”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo sul palco della Versiliana, dove fino a domenica 1 settembre è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “Visto che Ognuno ha giocato le sue carte – ha spiegato intervistata da Paola Zanca e Andrea Scanzi – ...

Versiliana 2019 - Appendino : “Favorevole all’accordo M5s-Pd e spero si formi un governo con il presidente Conte” : “Sono favorevole all’accordo e spero che si formi un governo con il presidente Conte, una persona straordinaria”. Lo ha detto la sindaca del Movimento 5 stelle di Torino, Chiara Appendino, dal palco della Festa del Fatto a Marina di Pietrasanta (qui il programma degli incontri). “L’idea di andare alle elezioni – ha affermato Appendino nel suo intervento a Marina di Pietrasanta – e non mettere in sicurezza provvedimenti come il reddito di ...

Versiliana 2019 - “La fatica di cambiare” : segui la diretta dell’incontro con le due sindache M5s Virginia Raggi e Chiara Appendino : Ha preso il via giovedì 29 agosto al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta la Festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano. “La fatica di cambiare” si intitola l’incontro con le due sindache del Movimento 5 stelle di Torino e Roma, Chiara Appendino e Virginia Raggi. A intervistarle Andrea Scanzi e Paola Zanca. Guarda la diretta del dibattito L'articolo Versiliana 2019, “La fatica di cambiare”: segui la ...

Versiliana 2019 - i nostri primi dieci anni. Segui l’incontro con Cinzia Monteverdi - Peter Gomez - Marco Travaglio e Antonio Padellaro : Ha preso il via giovedì con la “Serata Zero” la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in programma dal 29 agosto al 1 settembre al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta). In occasione del compleanno del Fatto Quotidiano Peter Gomez, Cinzia Monteverdi, Antonio Padellaro e Marco Tarvaglio raccontano nascita e sfide future del giornale nell’incontro “I nostri primi dieci anni”. Segui la diretta tv L'articolo Versiliana ...

Versiliana 2019 - Greco sulla lotta all’evasione : “200 miliardi nelle cassette di sicurezza” : Il procuratore di Milano Francesco Greco, ospite venerdì alla festa per i 10 anni del Fatto assieme al segretario della Cgil, Maurizio Landini per il dibattito “La Finanziaria pagata dai ladri”, moderato da Gianni Barbacetto, ha affrontato il tema della lotta all’evasione fiscale. “L’evasione è la prima emergenza criminale di questo Paese – ha detto Greco, per anni a capo del pool di Milano sui reati tributari – perché ogni anno l’Italia ha un ...

Versiliana 2019 - sulle concessioni autostradali Ponti fa la pace con Esposito (Pd) : “Rischio monopolio strategico. Governo intervenga” : “Se rinasco voglio fare il concessionario autostradale”, Stefano Esposito (Pd) non usa mezzi termini nel suo intervento alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano in corso al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta) “Se si vuole aggredire quel tema – ha detto ancora l’esponente dem – bisogna avere il coraggio di smettere di dare le proroghe e mandare le concessioni a gara europea”, lamentando ...

Versiliana 2019 - Landini : “Pd-M5S? Basta campagna elettorale. Ora risolvere i problemi” : Alle tensioni tra M5s e Pd seguite all’ultimatum di Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Giuseppe Conte, Maurizio Landini, intervenuto alla festa dei 10 anni de Il Fatto Quotidiano, evita di entrare nel merito: “Non compete a me dire su questo, rispetto la discussione in corso, ma penso che sia giusto il momento in cui con serietà ognuno s’assuma le proprie responsabilità ed intendo con ...