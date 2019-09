US Open | Matteo Berrettini raggiunge gli ottavi di finale

US Open 2019 : Matteo Berrettini eguaglia il proprio best ranking. Si sogna di rivedere un azzurro nei quarti dopo 42 anni : Il sogno americano di Matteo Berretini continua. Il romano prosegue il proprio percorso allo US Open 2019, segnando un record per il tennis italiano, quello di essere il giocatore più giovane nell’Era Open a centrare gli ottavi di finale di due tornei del Grande Slam nel medesimo anno. dopo infatti Wimbledon, è arrivata la qualificazione alla seconda settimana a New York. Lo US Open di tennis è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN ...

US Open 2019 : le speranze di Matteo Berrettini - la concretezza del pericolo Rublev. Naomi Osaka e Bianca Andreescu in rotta di collisione : Era riuscito a giocare, dopo Wimbledon, appena una partita a causa di un infortunio a una caviglia: quell’unico match l’aveva perso, a Cincinnati, contro Juan Ignacio Londero. I dubbi su Matteo Berrettini, per questo, erano legittimi, tanto più che avere Richard Gasquet al primo turno non è stato proprio il migliore dei regali. Eppure il romano, una volta visto che il tabellone di questi US Open si è aperto in maniera estremamente ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “Una vittoria di testa e di carattere. Ora si pensa agli ottavi di finale” : Matteo Berrettini continua la propria avventura allo US Open 2019, ultimo Major della stagione del tennis. L’azzurro ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin (n.105 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (3) 7-6 (2) in un match molto complicato dal punto di vista fisico e mentale. L’aussie, nonostante la sua classifica, si è dimostrato un rivale molto ostico e ha avuto le sue chance per riaprire il match. Il romano, ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini batte anche Alexei Popyrin - secondi ottavi di finale Slam consecutivi per il romano! : Matteo Berrettini si qualifica per la seconda volta consecutiva per gli ottavi di finale di uno Slam, diventando il più giovane italiano, con i suoi 23 anni, a riuscirci. Agli US Open, il romano batte in quattro complessi set, per 6-4 6-4 6-7(3) 7-6(2) dopo 3 ore e 39 minuti di gioco, l’australiano Alexei Popyrin, e sogna il rientro nei primi 20 del ranking. L’azzurro sarà atteso nel pomeriggio italiano (o nella sera) di domani dal ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Matteo Berrettini a caccia degli ottavi. Mertens e Townsend avanti - in campo Wozniacki-Andreescu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.06 Break anche nel secondo set per Townsend, che sale così sul 7-5 1-0 e servizio 18.05 Sale intanto sul 6-3 3-1 Elise Mertens su Andrea Petkovic: la belga ha l’occasione di chiudere la corsa della rediviva tedesca 18.04 Scena simpatica sull’Armstrong, dove Townsend salta con la corda nell’attesa del rientro in campo di Cirstea, prontamente avvenuto 18.02 Tra poco ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Matteo Berrettini a caccia degli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del terzo turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero 24 del ...

US Open – Matteo Berretini ai sedicesimi : Jordan Thompson sconfitto al quarto set : Matteo Berrettini stacca il pass per i sedicesimi di finale degli US Open: il tennista italiano travolge Jordan Thompson in 4 set Matteo Berrettini avanza spedito verso i sedicesimi di finale degli US Open. Dopo aver battuto all’esordio Richard Gasquet, il tennista italiano ha superato senza grossi problemi anche l’australiano Jordan Thompson nel secondo turno dello Salm americano. Berrettini, attuale numero 25 al mondo e secondo tennista ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini batte in quattro set Jordan Thompson dominando alla distanza e accede al terzo turno! : Nel secondo turno del singolare maschile degli US Open Matteo Berrettini ha avuto la meglio col punteggio di 7-5 7-6 4-6 6-1 sull’australiano Jordan Thompson dopo due ore e 57 minuti di gioco. Il primo a dover fronteggiare una palla break è Berrettini nel sesto game, il romano perde il servizio e vede il suo avversario portarsi sul 5-2 e a servire per il set, ma qui fa il controbreak e nell’undicesimo gioco Thompson perde il servizio da 40-15 ...

Matteo Berrettini-Jordan Thompson - US Open 2019 : programma - orari e tv del match di secondo turno : L’Italia del tennis si affida soprattutto a Matteo Berrettini. E’ innegabile come il romano sia la miglior carta azzurra negli US Open 2019 e la testa di serie numero 24 ha davvero una grande occasione davanti a lui. Berrettini ha vinto la sua prima partita della carriera a New York, superando in quattro set il francese Richard Gasquet, ed ora affronterà l’australiano Jordan Thompson in un secondo turno che vede l’azzurro ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “Grande sforzo per vincere i primi due set - ma sono stato deciso. Sentivo bene la palla” : Matteo Berrettini ha centrato il primo successo all’US Open, battendo all’esordio un avversario di livello come il francese Richard Gasquet (n.36 del ranking). Una prestazione convincente per il tennista azzurro, che si è imposto il punteggio di 6-4 6-3 2-6 6-2 in 2 ore e 43 minuti, avanzando al secondo turno, dove affronterà l’australiano Jordan Thompson (n.55 del ranking), un rivale che sarà sulla carta alla portata. Un incontro in cui ...

Tennis - US Open 2019 : chi sarà l’avversario di Matteo Berrettini al secondo turno? Programma - data - orario e tv : Grande prova di Matteo Berrettini (n.25 del mondo), impegnato nel primo turno dello US Open 2019 di Tennis. L’azzurro ha sconfitto il francese Richard Gasquet (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 2-6 6-2 togliendosi la soddisfazione di qualificarsi al secondo round dello Slam di New York. Un Tennis convincente quello del giocatore nostrano, capace di piegare un rivale insidioso come il francese. Lo US Open di Tennis è su ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. In campo Matteo Berrettini - Fabbiano e Sonego : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte alta). Dopo l’esordio di Novak Djokovic e Roger Federer, oggi tocca a Rafael Nadal e non sarà un esordio semplice per il maiorchino. Infatti il numero due del ...