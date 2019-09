US Open 2019 | le speranze di Matteo Berrettini | la concretezza del pericolo Rublev Naomi

Berrettini-Rublev - Ottavi US Open 2019 : data - programma - orario e tv : Continua la corsa anche il nostro Matteo Berrettini (n.25 del ranking). L’azzurro si è imposto contro l’australiano Alexei Popyrin (n.105 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (3) 7-6 (2) in 3 ore e 39 minuti di partita. Un match nel quale ancora una volta la grande solidità dell’italiano ha fatto la differenza, staccando il biglietto con merito alla seconda settimana di un torneo del Grande Slam, replicando quanto aveva ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “Una vittoria di testa e di carattere. Ora si pensa agli ottavi di finale” : Matteo Berrettini continua la propria avventura allo US Open 2019, ultimo Major della stagione del tennis. L’azzurro ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin (n.105 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (3) 7-6 (2) in un match molto complicato dal punto di vista fisico e mentale. L’aussie, nonostante la sua classifica, si è dimostrato un rivale molto ostico e ha avuto le sue chance per riaprire il match. Il romano, ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini batte anche Alexei Popyrin - secondi ottavi di finale Slam consecutivi per il romano! : Matteo Berrettini si qualifica per la seconda volta consecutiva per gli ottavi di finale di uno Slam, diventando il più giovane italiano, con i suoi 23 anni, a riuscirci. Agli US Open, il romano batte in quattro complessi set, per 6-4 6-4 6-7(3) 7-6(2) dopo 3 ore e 39 minuti di gioco, l’australiano Alexei Popyrin, e sogna il rientro nei primi 20 del ranking. L’azzurro sarà atteso nel pomeriggio italiano (o nella sera) di domani dal ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (31 agosto). Nadal e Zverev agli ottavi - Berrettini non si ferma e ora Rublev : E’ completo ora il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile dello US Open 2019 di tennis. Andiamo, dunque, ad analizzare l’esito dei match in programma della sesta giornata. Nadal E Zverev OK – Si parte dal n.2 del mondo Rafael Nadal. Il maiorchino non ha dato scampo al sudcoreano Hyeon Chung (n.170 del mondo). Con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 Rafa ha imposto la propria legge, staccando il biglietto ...

US Open 2019 oggi in tv (1° settembre) : programma - ordine di gioco - orari e streaming : Prende il via quest’oggi la fase calda degli US Open, con gli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile e di quella bassa del tabellone femminile. Sull’Arthur Ashe Stadium torna ad aprire il programma Roger Federer, e lo fa contro il belga David Goffin, l’ostacolo più serio finora incontrato dopo l’indiano Nagal, il bosniaco Dzumhur e il britannico Evans. A seguire, Serena Williams va in scena contro la ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (31 agosto) : Naomi Osaka ferma Coco Gauff - Andreescu batte Wozniacki - Goerges elimina Bertens : Il match mediaticamente più atteso della sesta giornata del singolare femminile degli US Open 2019 era quello che ha completato gli incontri del terzo turno e che si è giocato nella notte italiana sull’Arthur Ashe, il campo principale di Flushing Meadows, tra Naomi Osaka e Coco Gauff. Ha vinto, come era prevedibile, la giapponese numero 1 del mondo col netto punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e 5 minuti di gioco. Da tempo non vedevamo una Osaka così ...

LIVE Berrettini-Popyrin 6-4 0-1 - US Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro vince il primo set! Tutti i risultati di oggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Popyrin. 40-0 Arriva la terza 30-0 Due prime pesanti dell’oceanico. INIZIO SECONDO SET Popyrin al servzio. Berrettini-Popyrin 6-4 SET BERRETTINI! 6-4 SET POINT 30-30 Bene a rete Berrettini. 15-30 Prima vincente 0-30 Popyrin arriva sulla palla corta e passa. 0-15 Lungo il dritto di Berrettini. 5-4 Berrettini. Vantaggio Popyrin. Parità. Ancora un vincente di Berrettini, a due ...

LIVE Berrettini-Popyrin 4-3 - US Open 2019 in DIRETTA : break dell’azzurro! Tutti i risultati di oggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE break BERRETTINI! L’azzurro sale 4-3! 15-40 La prima è subito annullata col servizio. 0-40 Largo l’attacco di Popyrin: tre palle break per Berrettini. 0-30 Altro errore dell’australiano. Situazione interessante per Berrettini. 0-15 esordisce con un doppio fallo Popyrin al servizio. 3-3 Berrettini entra con un vincente e mette a posto le cose. 40-0 Si ripete il copione. ...

LIVE Berrettini-Popyrin - US Open 2019 in DIRETTA : inizia la partita. Tutti i risultati di oggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.23 Popyrin sale 1-0. Ora sarà la volta dell’azzurro. 23.21 Finalmente ci siamo. Popyrin è al servizio. Vediamo se Berrettini gli creerà da subito problemi. 23.20 Si stanno scaldando Berrettini e Popyrin: ancora qualche minuto e si dovrebbe finalmente cominciare. 23.17 Intanto Isner e Cilic vanno al tie break nel terzo set. 23.15 COMINCIA IL MATCH DI BERRETTINI! L’azzurro sarà ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Andreescu batte Wozniacki. Nadal vince senza problemi - più tardi Berrettini. Andujar batte Bublik e avanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18 MATCH Nadal – Lo spagnolo si impone 3-0 su Chung: 6-3, 6-4, 6-2. 22.17 Isner trova il break su Cilic: esulta lo statunitense che sale 4-2 ne secondo parziale. 22.14 Zverev e Bedene sembrano avviati verso un nuovo tie break: sono 5-5 nel secondo set. 22.11 Nadal accelera: 4-2 nel terzo set a suo favore. 22.07 MATCH Andujar – Il tennista di Cuenca vince 6-4, 6-3, 6-2 contro il ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Andreescu batte Wozniacki. Nadal avanti di due set - più tardi Berrettini. Andujar batte Bublik e avanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.14 Zverev e Bedene sembrano avviati verso un nuovo tie break: sono 5-5 nel secondo set. 22.11 Nadal accelera: 4-2 nel terzo set a suo favore. 22.07 MATCH Andujar – Il tennista di Cuenca vince 6-4, 6-3, 6-2 contro il kazako Bublik. 22.06 Lo spagnolo conferma il break e ora si apre la strada per andare a chiudere rapidamente la pratica contro Chung. E’ 3-1. 22.03 Nadal, puntuale, ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Andreescu batte Wozniacki. Nadal avanti di due set - più tardi Berrettini. Andujar vicino a chiudere il suo match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Break e controbreak nel terzo set fra Andujar e Bublik: ora il punteggio è sul 2-1 per il polacco, ma lo spagnolo potrà servire per mettere a posto le cose. 21.46 Zverev e Bedene si sistemano sull’1-1 in questo inizio di secondo set. 21.43 SET Nadal – Lo spagnolo non sbaglia e si porta a casa anche il secondo parziale: ora è in vantaggio 6-3, 6-4. 21.42 Isner e Cilici sono ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Andreescu batte Wozniacki - Goerges elimina Bertens. Nadal avanti di un set - più tardi Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59 Nadal chiude il primo set, 6-3 su Chung! 20.57 Doppio break per Zverev, 5-1 per il tedesco su Bedene! 20.56 Stavolta le due palle break per Andujar, due, sono set point, e lo spagnolo riesce a trasformarne una e ad aggiudicarsi il primo parziale per 6-4! 20.54 5-3 Nadal, Chung tiene la battuta e il maiorchino va a servire per il primo set. 20.54 5-4 per Andujar su Bublik sempre senza ...