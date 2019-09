Uragano Dorian lambira' gli USA | dalla Florida a New York

Uragano Dorian - il governatore della Florida : “Rimane alta l’allerta” : “L’Uragano Dorian è ora di categoria 5, con venti da 281 chilometri all’ora. I residenti della Florida e le loro famiglie che vivono sulla costa devono restare in allerta” anche se Dorian ha cambiato rotta e sembra non destinato ad abbattersi direttamente contro lo stato. Lo afferma il governatore della Florida, Ron DeSantis, invitando i residenti a mantenersi pronti a evacuare nel caso fosse necessario. L'articolo ...

L’Uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria : Bahamas e USA attendono una catastrofe - “sarà un disastro” : L’uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria sulla Scala Saffir-Simpson, la più alta esistente: è uno dei più potenti della storia, con venti superiori ai 260mk/h. La tempesta sta per abbattersi sulle isole Abaco nell’arcipelago delle Bahamas, uno straordinario paradiso naturale che adesso però rischia di essere spazzato via. L’uragano potrebbe causare danni considerevoli e minacciare la vita dei residenti. ...

L’Uragano Dorian ha raggiunto la massima categoria di pericolosità : Un giorno dopo aver raggiunto la quarta delle cinque categorie della scala Saffir-Simpson, l’intensità delL’uragano Dorian è ora considerata massima e di portata potenzialmente catastrofica. L’uragano sta costeggiando le isole Bahamas a oltre 250 chilometri orari di velocità. Si sta

Meteo - l’Uragano Dorian LIVE : Bahamas e Florida col fiato sospeso - allarme negli USA ma anche in Europa [MAPPE] : L’Uragano Dorian, che ha assunto una forza potenzialmente letale (da oltre 24 ore è di 4ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson), si sta avvicinando minacciosamente verso le isole Bahamas e la Florida. Secondo le ultime previsioni del Centro nazionale statunitense degli uragani Dorian e i suoi venti potrebbero raggiungere oggi il nord ovest delle Bahamas. Il primo ministro delle Bahamas Hubert Minnis ha chiesto ai residenti ...

Uragano Dorian/ 21 milioni di persone a rischio - anche Disney World : Uragano Dorian, sono ben 21 i milioni di persone che potrebbero essere interessati dalla furia del fenomeno: anche Disney World sulla sua strada

Trump da il via libera al “killer del clima” - ma adesso teme l’Uragano Dorian : forza 4 - evacuata la popolazione : Andrew Wheeler, amministratore dell’EPA ( Environmental protection agency USA ), nonché ex lobbysta dell’industria petrolifera e del carbone, ha annunciato ufficialmente una proposta volta a “rottamare” le precedenti norme di Barak Obama circa le emissioni di gas metano. Le restrizioni riguardano principalmente le società petrolifere, con lo scopo di rendere meno rigidi gli obblighi sul controllo e sulla riparazione di ...

L’Uragano Dorian sta modificando la sua traiettoria : Florida - Georgia e South Carolina a rischio. “E’ estremamente pericoloso - preparatevi” : L’Uragano Dorian si dirige in Florida come uragano di categoria 4 e fa paura. Non solo , ma anche la Georgia e il South Carolina risultano a rischio e temono l’arrivo di Dorian. L’uragano sta modificando lentamente la sua traiettoria e si prevede ora che il suo impatto si farà sentire fino alla costa della Georgia. Al momento Dorian continua a marciare verso le Bahamas. “E’ una tempesta estremamente pericolosa, per ...

L'Uragano Dorian si avvicina alla Florida e si rafforza. Trump : "Mostro assoluto" : L’uragano Dorian si è rafforzato in una tempesta di categoria 4 “estremamente pericolosa” mentre si spostava verso le Bahamas e lo Stato americano della Florida. Lo ha fatto sapere il National Hurricane Center di Miami. L’uragano ha venti massimi sostenuti vicino a 130 miglia all’ora (215 chilometri all’ora), ha detto il Nhc in un avviso.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il cui golf club ...

L’Uragano Dorian a largo della Florida è ora considerato “estremamente pericoloso” : Il National Hurricane Center di Miami ha comunicato che l’intensità dell’uragano Dorian a largo della Florida ha raggiunto la categoria 4 della scala Saffir-Simpson, che ne prevede in tutto cinque: viene ora considerato come “estremamente pericoloso”. In tutta la Florida

L’Uragano Dorian raggiunge categoria 4 : paura per la Florida e le Bahamas : Mentre si sposta versa le Bahamas, l’uragano Dorian acquista potenza e, ora che mira alla Florida, diventa una tempesta di categoria 4, tra le più pericolose. «Potrebbe essere devastante», cinguetta il presidente Donald Trump mentre il National Hurricane Center di Miami fa sapere che i venti massimi sostenuti dall’uragano sono vicino ai 130 miglia all’ora. Le 10 milioni di persone a rischio si preparano al peggio, mentre pare ...

Florida - l'Uragano Dorian a categoria 4 : evacuazioni forzate - "pronti al peggio" | Centrali nucleari verso la chiusura | Foto : Gli esperti non riescono a prevedere con esattezza la traiettoria della tempesta. A rischio anche il super resort del presidente. Centrali atomiche si preparano alla chiusura d'emergenza

Uragano DORIAN/ 900 km dalla Florida : "Chi non lascia la propria casa è in pericolo" : URAGANO DORIAN si trova a 900 chilometri di distanza dalla Florida. In corso le evacuazioni: dovrebbe colpire Palm Beach martedì

L'Uragano Dorian fa paura - evacuazioni forzate : "Sarà devastante" : Gli esperti non riescono a prevedere con esattezza la traiettoria della tempesta. I residenti in Florida fanno le scorte di...