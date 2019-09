Un diamante in regalo per Chiara Ferragni per il primo anniversario

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Francesca Galici Un weekend romantico a Portofino, una cena da mille e una notte e unper festeggiare ilanniversaro: Fedez esempre più innamorati a un anno dal matrimonio Esattamente un anno fa, nella cornice barocca di Noto, in Sicilia, si celebravano le nozze die Fedez. Un evento straordinario con una copertura social irripetibile, che ha calamitato a sé l'attenzione di milioni di persone da tutto il mondo. Il matrimonio dei Ferragnez è stato uno degli appuntamenti più attesi dello scorso anno e a distanza di 12 mesi la coppia ha deciso di festeggiare ilin maniera più intima. Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza ad agosto nella sontuosa villa in Sicilia che ha ospitato il ricevimento e la cerimonia di nozze,e Fedez hanno deciso di dedicarsi un weekend romantico in Liguria per il ...

