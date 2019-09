Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Trieste il 7 settembre | da The Kolors a Elettra

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 1 settembre 2019) Sonoglidi. La tappa della manifestazione è quella conclusiva dell'ultima annata di spettacoli che si sono tenuti lungo tutto il Nord Italia con la conduzione di Anna Safroncik. Si riparte con un cast artistico di primo livello, a cominciare dall'ex Pooh Red Canzian che in questi giorni sta tenendo le ultime date del tour, per continuare con The, forti del successo del singolo Pensare Male con il quale hanno raggiunto il disco di Platino in duetto con Elodie. Sul palco di, per la tappa del 7, ancheLamborghini, fresca di rilascio di un nuovo album che ha voluto intitolare Twerking Queen, ma anche il collettivo di Le Vibrazioni di Francesco Sarcina, già tornato in radio con un singolo per l'estate, pubblicato dopo loal Mediolanum Forum di Assago. Si continua con Shade e Federica Carta, in duetto ...

Inter : ?? | NUMERI UFFICIALI 1? ?? #Handanovic (era facile questa, dai). Gli altri? Li trovate qui ?? - OptiMagazine : Ufficiali gli ospiti di #FestivalShow a Trieste il 7 settembre, da @TheKolors a @ElettraLambo… - gabri1901 : @Larabrusi No. In questo mercato non ne hanno preso uno, credo sia un record. E parlo dei media ufficiali, perché g… -