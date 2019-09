Uccisa con coltellate alla schiena una donna di 59 anni Arrestato il marito

Studentessa di 17 anni Uccisa a coltellate - confessa un coetaneo : “Sono stato io” : Thomas Griffiths, 17 anni, ha ammesso di aver ucciso la coetanea Ellie Gould. Dopo circa 3 mesi dall'omicidio della ragazza, avvenuto nella sua casa di Calne nel Regno Unito, il killer ha confessato di aver accoltellato la giovane. Ma è ancora mistero sul movente. Ha ucciso con numerose coltellate una ragazza di soli 17 anni. A 3 mesi da quel brutale delitto, che ha lasciato sotto choc tutto il Regno Unito, Thomas Griffiths, anche lui 17enne, ha ...

Ferrara - donna di 34 anni Uccisa dal convivente durante una lite : Doveva essere un incontro utile per stemperare le tensioni di coppia che stavano logorando il loro rapporto. Trascorrendo alcune ore insieme, pensavano di risolvere i problemi sorti, dovuti principalmente alla gelosia. Cinzia Fusi, 34enne di Cologna, frazione di Berra, in provincia di Ferrara, aveva acconsentito di passare un po’ di tempo con il compagno, Saverio Cervellati, di 18 anni più grande, che era anche il suo datore di lavoro. Così si ...

Molise - orsa sconfina dal territorio del Parco : investita e Uccisa da un'auto pirata : L'investimento in territorio di Rionero Sannitico, in provincia di Isernia. L'animale era vivo quando è stato soccorso, ma le ferite erano troppo gravi

Destino fatale - neo vedova Uccisa sul colpo dalla bara del consorte : Una storia incredibile quella avvenuta a Rio Grande do Sul in Brasile. Una donna di 67 anni aveva deciso di seguire il consorte nel suo ultimo viaggio al camposanto ed è morta in seguito a un incidente. La donna è morta schiacciata dalla bara del consorte. La donna era seduta nell’auto dell’impresa funebre che trasportava la bara del marito quando sulla strada che portava al cimitero, un’altra auto ha tamponato violentemente il carro ...

Ancona - Uccisa mentre torna dal cimitero per pregare sulla tomba del figlio : La tragedia a Montignano, frazione di Senigallia. La donna aveva perso qualche mese fa il figlio 31enne Lorenzo per una malattia. Una tragedia dentro alla tragedia. Silvana Pettinari, 64 anni, aveva perso solo due mesi fa - a fine giugno - suo figlio Lorenzo, deceduto a soli 31 anni a causa di una grave malattia. Da quel giorno Silvana andava tutti i giorni a pregare sulla tomba di suo figlio, al cimitero di Montignano, un Comune in ...

Barista Uccisa a coltellate dietro al bancone : si è costituito il presunto assassino : L'uomo, 34 anni, si è presentato spontaneamente in caserma a Reggio Emilia. Resta da chiarire il movente dell'omicidio

Ancona : va a pregare sulla tomba del figlio ma viene travolta da un’auto e Uccisa : Era andata, come faceva tutti i giorni, a pregare sulla tomba di suo figlio Lorenzo Baldoni nel cimitero di Montignano, una frazione di Senigallia. Il giovane era morto solo da pochi mesi fa a causa di una malattia incurabile che l'aveva colpito a 30 anni e da allora sua madre trascorreva quotidianamente qualche minuto di raccoglimento sulla sua tomba. La donna, Silvana Pettinari, 64 anni di Marzocca (Ancona), stava tornando a piedi verso casa ...

Bimba di 3 anni Uccisa da un santone - infilzata da 7 aghi - era stata utilizzata con una bambola per un rito voodoo : Una storia incredibile che arriva dall’India. Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata seviziata da un santone locale che la utilizzava come una bambola voodoo. I genitori sembra che non erano a conoscenza del rito al quale era sottoposta la figlia. La terribile notizia arriva dalla periferia di Calcutta ed è stata riportata dal Daily Mail. La bambina di chiamava Tot. La madre aveva visto che la piccola non stava bene e ha ...

Barista Uccisa a Reggio Emilia - caccia al killer anche al confine : Barista uccisa a Reggio Emilia, caccia al killer anche al confine A incastrare l'uomo, di cui ieri è stata diffusa la foto segnaletica, le telecamere del bar in cui si vede il 34enne sferrare almeno 7-8 fendenti alla vittima Parole chiave: ...

Strage in Texas - mamma di 25 anni Uccisa con il figlio neonato in braccio : «Gli ha fatto da scudo con il corpo» : Una mamma e il suo bambino neonato tra le vittime della sparatoria in Texas. Sono 20 i morti nella Strage al centro commerciale di El Paso a opera di un 21enne: si indaga per crimine...

Reggio Calabria : tabaccaia Uccisa con una mannaia - l'assassino è un giocatore abituale : Svolta nell’omicidio di Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni uccisa ieri a Reggio Calabria nell’androne del palazzo in cui abitava e dal quale si accedeva direttamente alla sua attività. A compiere il delitto sarebbe stato un cliente abituale dell’anziana. In quella tabaccheria l’assassino era di casa, per la sua passione per il gioco del Lotto. In base alle indagini la tabaccaia avrebbe sorpreso l’uomo mentre stava cercando di entrare ...

Delitto Mollicone : Uccisa in caserma. Cinque richieste di rinvio a giudizio : A processo andranno anche due carabinieri e un ex maresciallo. Secondo la Procura di Cassino la ragazza, morta nel 2001, avrebbe avuto una discussione con il figlio dell'ex maresciallo e sarebbe morta sbattendo la testa alla porta

Reggio Calabria - tabaccaia Uccisa con un’arma da taglio nell’androne del suo palazzo : aveva subito minacce e tentativi di rapina : È stata uccisa in pieno giorno nell’androne del palazzo in cui abitava, nel centro di Reggio Calabria. La vittima è Mariella Rota, tabaccaia di 66 anni, colpita con un’arma da taglio probabilmente da due uomini. Secondo una prima ricostruzione, la donna ha sorpreso i due mentre, poco prima delle 16 di martedì, stavano cercando di introdursi nella tabaccheria di via Melacrino dall’ingresso sul retro che dà sull’androne ...

Serena Mollicone - 5 a processo. «Uccisa in caserma carabinieri». Il padre : verità dopo 18 anni : Sono stati chiesti cinque rinvii a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone, la tredicenne di Arce (Frosinone) ritrovata morta nei primi giorni di giugno in un boschetto a pochi chilometri dal...