Tumore al seno | scoperto un nuovo meccanismo per fermarlo

Svolta nella lotta contro il Tumore al seno e alle ovaie : individuata una molecola in grado di uccidere le cellule malate : Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie, in particolare contro quelli causati da una mutazione ereditaria del gene Brca1 (meglio conosciuto come ‘gene Jolie‘), come quelli del seno e dell’ovaio. Uno studio, a opera dei ricercatori dell’Università del Texas a San Antonio e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha individuato un nuovo modo per fermare i tumori ...

Tumore seno : nuovo test scopre le recidive in fase iniziale : Importanti novità in ambito di ricerca scientifica nella lotto contro il Tumore al seno. Una nuova tecnologia sviluppata da ricercatori britannici e statunitensi permette di prevedere se persone curate per Tumore al seno abbiano la probabilità di avere recidive. Il test personalizzato, chiamato Tardis (Targeted Digital Sequencing), presenta un’affidabilità fino a 100 volte maggioree, nel rintracciare le cellule del cancro presenti ancora ...

Tumore del seno e sintomi : mai sottovalutare 5 campanelli d’allarme - scoperta italiana apre la strada a terapie mirate : I tessuti del nostro corpo sono in grado di passare da uno stato più solido a uno più fluido e viceversa, un po’ come può accadere alla sabbia contenuta in una clessidra, che può scorrere liberamente oppure bloccarsi e formare un tappo solido, per riprendere poi a fluire in seguito ad una azione esterna. Tale abilità è funzionale, ad esempio, alla riparazione delle ferite e all’allungamento del corpo durante la crescita. La capacità di passare ...

Tumore al seno : ricercatori italiani svelano meccanismo che causa le metastasi : Aperta la strada verso terapie su misura contro una delle forme più frequenti di Tumore al seno, il carcinoma mammario intraduttale (Dcis): nel 30% dei casi questo Tumore sviluppa caratteristiche che gli consentono di invadere altri organi, causando metastasi. Il meccanismo molecolare è stato svelato da un gruppo di scienziati dell’Istituto Firc di oncologia molecolare (Ifom) e dell’università degli Studi di Milano, autori di uno ...

Tumore al seno : sviluppate nanoparticelle in grado di curare uno dei tipi più aggressivi : Un gruppo di ricercatori cinesi ha sviluppato nanoparticelle per curare un Tumore al seno di tipo più aggressivo. Il fattore di crescita epidermica umana 2 (HER2) è un tipo di proteina nel tessuto mammario, che aiuta a controllare le cellule mammarie durante la divisione, la crescita e la riparazione. Quando il gene HER2 risulta essere anomalo, si sviluppano cellule tumorali. Il 20-30% delle pazienti con cancro al seno hanno un valore anormale ...

Tumore al seno : uno studio innovativo per migliorare i percorsi di cura : migliorare le cure alle donne colpite da un cancro al seno prima, durante e dopo le terapie mediche, accompagnandole passo passo per aiutarle a vincere la loro battaglia e ricominciare a vivere. Definire un nuovo modello di assistenza, un approccio che ruoti attorno alla persona invece che alla malattia, è l’obiettivo della maxi-alleanza stretta fra 5 ospedali lombardi per “il primo studio multicentrico sulla misurazione della ...