TRE METRI SOPRA IL CIELO Su Italia 1 il film con Riccardo Scamarcio | 1 settembre

Mare Jonio - Cecilia Strada : "Onde alTRE TRE metri" : "Abbiamo 2-3 metri di onda intorno e a bordo 99 persone che iniziano a sentirsi male. Dobbiamo portarle a terra il prima possibile". Arriva dalla Mare Jonio l'appello dell'ex presidente di Emergency, Cecilia Strada. La nave umanitaria della piattaforma Mediterranea ha salvato quasi cento migranti ma è impossibilitata a entrare in un porto italiano. Tra i naufraghi molte donne incinte e bambini piccolissimi. (Lapresse) Redazione ?

TREntino - esplode ordigno della Prima guerra mondiale : feriti a 3 mila metri due escursionisti spagnoli : Dramma durante la discesa dal ghiacciaio Presena: il proiettile era in una cavità forse 'liberata' dallo scioglimento delle nevi perenni. Uno dei feriti ha riportato ferite gravi

L’Asteroide 1998 HL1 di olTRE 500 metri si avvicina alla Terra a 40mila km/h : quali sono i rischi : Venerdì 25 ottobre il gigantesco asteroide (162082) 1998 HL1 effettuerà un passaggio ravvicinato alla Terra, fortunatamente senza alcun rischio di impatto. Il “sasso spaziale”, che sta viaggiando a una velocità di ben 40mila chilometri orari (circa 11mila metri al secondo), transiterà infatti a una distanza sicura di 6milioni e 200mila chilometri, 16 volte la distanza media lunare. Benché ad ottobre non si corra alcun pericolo, 1998 HL1 è ...

Atletica - Diamond League 2019 : Claye olTRE i 18 metri a Parigi - Kendricks tocca i 6 metri! Bene Lyles sui 200 : A Parigi è andata in scena l’ultima tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera prima delle due Finali che nelle prossime settimane concluderanno il massimo circuito internazionale itinerante alla vigilia dei Mondiali di Doha. Dalla capitale francese sono arrivate alcune prove interessanti e alcuni risultati notevoli a un mese di distanza dalla rassegna iridata. Will Claye si è letteralmente scatenato nel salto triplo ed è volato ...

Napoli - TREnta metri di rifiuti in via Pietravalle : «Da un mese non pulisce nessuno» : La pulizia è stata fatta ma i rifiuti sono ancora in strada. Accade a Napoli, in via Michele Pietravalle dove il parapetto accanto la pensilina dell?Anm è stato trasformato in una...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : modificata la curva 6 - cordolo allungato di circa TREnta metri : Novità importanti sul tracciato di Silverstone dove nel weekend si corre il GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. La curva 6 aveva fatto discutere molto durante le prove libere di ieri, inizialmente erano stati tolti anche i tempi di Valentino Rossi e Fabio Quartararo perché erano andati sulla zona pitturata di verde. In seguito alla proteste il cordolo è stato allungato di una trentina di metri in modo da rendere la traiettoria ...

Maltempo : crollati TREnta metri di muro a Chianciano Terme : Interventi di ricognizione e messa in sicurezza a Chianciano Terme dopo che ieri a causa del Maltempo e’ crollata per circa 30 metri parte del muro del parco Acqua Santa, nella zona della passeggiata ‘Macerina’. Alcuni locali commerciali sono stati allagati e colpiti dai detriti mentre delle abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica. L’amministrazione comunale ha chiuso il passaggio nel tratto pedonale interessato ...

Roma - 17enne fa un volo di TRE METRI per il cedimento di una grata sul marciapiede : Al pericolo voragini, che però solitamente si aprono quando c'è maltempo, ora a Roma si potrebbe aggiungere un'altra paura: quella delle grate dei marciapiedi. Questa notte, a Ponte Galeria, una grata ha ceduto e una ragazza di 17 anni che stava passeggiando in via Santa Teresa di Gallura si è ritrovata a fare un volo di tre metri cadendo in un garage sotterraneo.Il luogo in cui è avvenuto l'incidente è nella periferia della città, in un ...

Mar Mediterraneo - l'allarme : «Il livello poTREbbe salire fino a 20 centimetri entro il 2050» : Il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire in media fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. Fra gli scenari più critici la laguna di Venezia, dove si...

Cambiamenti climatici - l’allarme di uno studio : “Entro il 2050 il livello del Mar Mediterraneo poTREbbe salire di 20 centimetri” : I Cambiamenti climatici potrebbero far salire il livello del Mar Mediterraneo fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Water dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Bologna e di Roma, dell’olandese Radbound University e dell’Università la Sorbona di Parigi. Tra le città che maggiormente risentiranno delle ...

MesTRE - 19enne si butta sotto il TREno davanti alla madre/ Trascinato per 100 metri : Mestre, 19enne si butta sotto il treno davanti alla madre incredula: corpo Trascinato per 100 metri, morto sul colpo. Tragedia avvenuta ieri sera

Dramma nella casa vacanze : fanno sesso sul balcone - poi il crollo e il volo da olTRE TRE metri : È successo vicino Cannes, in Costa Azzurra. Un giovane inglese lotta tra la vita e la morte in ospedale, la fidanzata...

Incendio fuori controllo alle Canarie - 9mila evacuati : "Fiamme alte olTRE 50 metri" : Uno dei più selvaggi angoli incontaminati che il pianeta conserva sta bruciando. Il grande Parco naturale di Tamadaba è al...

E' a 800 metri da Lampedusa - ma ora Open Arms poTREbbe andare a Minorca : Dopo 18 giorni in mare, ieri la Spagna ha offerto alla Open Arms un porto sicuro dove far sbarcare i 107 migranti ospitati sull'imbarcazione della ong catalana. È stato il premier Sánchez a sbloccare l'impasse con un tweet in cui ha invitato Open Arms a fare rotta su Algeciras, in Andalusia – poi su