Traffico Roma del 01-09-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 18 : 30 : ANCORA MOLTO INTENSO IL Traffico SULLA A1 Roma NAPOLI, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE tra frosinone e valmontone direzione Roma e semre in direzione della capitale file sulla via pontina TRA POMEZIA NORD E Castel di decima, nulla da segnalare invece sul raccordo anulare allo stadio olimpico INCONTRO DI CALCIO LAZIO-Roma, ATTIVO COME SEMPRE IL PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. AL ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 17 : 30 : sulla a1 Roma napoli Traffico intenso con rallentamenti tra frosinone e valmontone direzione Roma e semre in direzione della capitale file sulla via pontina PER Traffico INTENSO TRA CASTEL RomaNO E PRATICA DI MARE REGOLARE AL MOMENTO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE entriamo a Roma ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO- Roma , ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICIN O NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 16 : 30 : sulla a1 Roma napoli Traffico intenso con rallentamenti tra frosinone e valmontone direzione Roma e semre in direzione della capitale file sulla via pontina per incidente all’altezza di pomezia e proseguendo per un altro incidente code tra castel Romano e castel di decima incidente anche sul raccordo anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra appia e l’ucita per Roma sud entriamo a Roma ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 15 : 30 : incidente in via PORTUENSE, possibilli DIFFICOLTA’ DI TRANISTO nei pressi di via del fosso della magliana AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI. FINO ALLA MEZZANOTTE MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITà DELLA ZONA ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-Roma , ATTIVO PIANO ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 14 : 30 : IN VIA PORTUENSE PER INCIDENTRE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANISTO ALTEZZA VIA MENGARINI, REGOLARE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI. FINO ALLA MEZZANOTTE MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITà DELLA ZONA ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 13 : 30 : DIFFICOLTA’ PER CHI DAL LITORALE LAZIALE STA RIENTRANDO NELLA CAPITALE, UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE SULLA LAURENTINA TRA TOR SAN LORENZO E ARDEA ALTRE CODE SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA , 5 I VEICOLI COINVOLTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE Roma IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, SEMPRE NELLA ZONA SUD DELLA CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DIREZIONE Roma TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI CASTEL DI LEVA AD ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 12 : 30 : SULLA SS148 PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA POSIDIPPO. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SULLA SS148 PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA POSIDIPPO. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 10 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER Traffico TRA FLAMINIA E L’USCITA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO NOMENTANA. IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA POSIDIPPO. A TOR VERGATA PER UNA GARA CICLISTICA FINO ALLE ORE 12 SONO CHIUSE: VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 09 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A TOR VERGATA è IN CORSO LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE, FINO ALLE ORE 12 CHIUSE: VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA. AD OSTIA PER UNA ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 08 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A TOR VERGATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSE VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA. AD OSTIA PER UNA ...

Traffico Roma del 01-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A TOR VERGATA OGGI è IN PROGRAMMA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSURE INTERESSERANNO VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI ...

Traffico Roma del 31-08-2019 ore 19 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico SULLA VIA AURELIA: CODE A TRATTI DA CASTEL DI GUIDO A VIA DEL CASALE LOMBROSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. IN ZONA LA MASSIMINA- CASAL LOMBROSO UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA RomaNO GUERRA ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO CHECCUCCI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE CLODIO CI SPOSTIAMO NEL QUADRANTE SUD EST DELLA CITTÀ: A DON BOSCO, ...

Traffico Roma del 31-08-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA APPIA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA ARDEATINA Traffico RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E VIA DEL CASALE LOMBROSO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI, SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA. AL PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA GUGLIELMO MARCONI IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA ...