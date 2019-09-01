Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - AvantiLaura : @robertodp1958 A Roma immagino. Qui invece il traffico è maggiore in estate per il turismo. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-09-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsROMA. E' stato un sabato da bollino rosso, traffico intenso - giornalelavoce
- ROMA. E' stato un sabato da bollino rosso, traffico intenso giornalelavoce
- Controesodo: oggi sabato da bollino rosso, traffico intenso Il Messaggero
- Controesodo, oggi traffico da bollino rosso Tuscia Web
- Controesodo: traffico da rientro dal sud verso il nord Il Lametino
- Sabato da bollino rosso: flussi di traffico intenso verso le grandi città Firenze Post
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Traffico Roma del 01-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SULLA SS148 PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA POSIDIPPO. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA ...
Traffico Roma del 01-09-2019 ore 10 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER Traffico TRA FLAMINIA E L’USCITA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO NOMENTANA. IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA POSIDIPPO. A TOR VERGATA PER UNA GARA CICLISTICA FINO ALLE ORE 12 SONO CHIUSE: VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA ...
Traffico Roma del 01-09-2019 ore 09 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A TOR VERGATA è IN CORSO LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE, FINO ALLE ORE 12 CHIUSE: VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA. AD OSTIA PER UNA ...
Traffico Roma del 01-09-2019 ore 08 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A TOR VERGATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSE VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA. AD OSTIA PER UNA ...
Traffico Roma del 01-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A TOR VERGATA OGGI è IN PROGRAMMA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSURE INTERESSERANNO VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 19 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico SULLA VIA AURELIA: CODE A TRATTI DA CASTEL DI GUIDO A VIA DEL CASALE LOMBROSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. IN ZONA LA MASSIMINA- CASAL LOMBROSO UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA RomaNO GUERRA ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO CHECCUCCI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE CLODIO CI SPOSTIAMO NEL QUADRANTE SUD EST DELLA CITTÀ: A DON BOSCO, ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA APPIA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA ARDEATINA Traffico RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E VIA DEL CASALE LOMBROSO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI, SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA. AL PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA GUGLIELMO MARCONI IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 17 : 30 : CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE MOLTO TRAFFICATA IN QUESTE ORE ANCHE LA VIA AURELIA CON CODE TRA CASTEL DI GUIDO E VIA PIO SPEZI DIREZIONE RACCORDO ANULARE IN ZONA PRATI, SI RALLENTA PER UN INCIDENTE IN VIA VIRGILIO ALTEZZA VIA CRESCENZIO SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 17 : 00 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7 SETTEMBRE. RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 16 : 30 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7 SETTEMBRE. RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 15 : 30 : DOPO UN INCIDENTE, ORMAI RISOLTO RESIDUI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA, REGOLARE IL Traffico SUL RESTO DELL’ANELLO SI RALLENTA POI PER UN INCIDENTE SU VIA GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA AUGUSTO RIGHI ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI, SI RALLENTA IN VIA VIRGILIO ALTEZZA VIA CRESCENZIO RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 14 : 30 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E RomaNINA, ALTRE CODE MA PER Traffico IN CARREGGIAT INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SI RALLENTA POI PER UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI Roma NORD SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI FABBRONI ALTRO INCIDENTE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI IRLANDESI RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 13 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN ZONA TALENTI, IN VIA EMILIO DE MARCHI ALL’ALTEZZA DI VIA GUELFO CIVININI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA MA PER LAVORI IN CORSO TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA PER IL RESTO IL Traffico È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. TERMINATI I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ORA E’ DI NOVO REGOLARMENTE ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 12 : 30 : circolazione scorrevole sull’intero anello del raccordo anulare. A MONTE SACRO ALTO possibili rallentamenti PER UN INCIDENTE IN Via Emilio de Marchi ALL’ Altezza DI Via Guelfo Civinini. a sud della capitale RALLENTAMENTI sulla via c. colombo da via di malafede a via di acilia in direzione ostia. RALLENTAMENTI ANCHE sulla via pontina DA VIA ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE POMEZIA. per il resto il Traffico è nella norma, ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 11 : 30 : circolazione scorrevole sull’intero anello del raccordo anulare. a sud della capitale Traffico rallentato sulla via c. colombo da via di malafede a via di acilia in direzione ostia. rallentamenti e code sulla via pontina da tor de cenci a via di pratica in direzione pomezia; code all’altezza di aprilia in direzione Roma. per il resto il Traffico è nella norma, non ci sono infatti problematiche di rilievo. lavori di manutenzione all’eur in via ...