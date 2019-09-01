Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - romadailynews : Traffico Roma del 01-09-2019 ore 09:30: TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 31-08-2019 ore 13:30 Roma Daily News
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN ZONA TALENTI, IN VIA EMILIO DE MARCHI ALL'ALTEZZA DI VIA GUELFO CIVININI RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 01-09-2019 ore 08 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A TOR VERGATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSE VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA. AD OSTIA PER UNA ...
Traffico Roma del 01-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. A TOR VERGATA OGGI è IN PROGRAMMA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSURE INTERESSERANNO VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 19 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico SULLA VIA AURELIA: CODE A TRATTI DA CASTEL DI GUIDO A VIA DEL CASALE LOMBROSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. IN ZONA LA MASSIMINA- CASAL LOMBROSO UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA RomaNO GUERRA ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO CHECCUCCI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE CLODIO CI SPOSTIAMO NEL QUADRANTE SUD EST DELLA CITTÀ: A DON BOSCO, ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA APPIA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA ARDEATINA Traffico RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E VIA DEL CASALE LOMBROSO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI, SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA. AL PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA GUGLIELMO MARCONI IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 17 : 30 : CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE MOLTO TRAFFICATA IN QUESTE ORE ANCHE LA VIA AURELIA CON CODE TRA CASTEL DI GUIDO E VIA PIO SPEZI DIREZIONE RACCORDO ANULARE IN ZONA PRATI, SI RALLENTA PER UN INCIDENTE IN VIA VIRGILIO ALTEZZA VIA CRESCENZIO SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 17 : 00 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7 SETTEMBRE. RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 16 : 30 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7 SETTEMBRE. RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 15 : 30 : DOPO UN INCIDENTE, ORMAI RISOLTO RESIDUI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA, REGOLARE IL Traffico SUL RESTO DELL’ANELLO SI RALLENTA POI PER UN INCIDENTE SU VIA GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA AUGUSTO RIGHI ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI, SI RALLENTA IN VIA VIRGILIO ALTEZZA VIA CRESCENZIO RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 14 : 30 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E RomaNINA, ALTRE CODE MA PER Traffico IN CARREGGIAT INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SI RALLENTA POI PER UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI Roma NORD SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI FABBRONI ALTRO INCIDENTE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI IRLANDESI RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 13 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN ZONA TALENTI, IN VIA EMILIO DE MARCHI ALL’ALTEZZA DI VIA GUELFO CIVININI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA MA PER LAVORI IN CORSO TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA PER IL RESTO IL Traffico È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. TERMINATI I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ORA E’ DI NOVO REGOLARMENTE ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 12 : 30 : circolazione scorrevole sull’intero anello del raccordo anulare. A MONTE SACRO ALTO possibili rallentamenti PER UN INCIDENTE IN Via Emilio de Marchi ALL’ Altezza DI Via Guelfo Civinini. a sud della capitale RALLENTAMENTI sulla via c. colombo da via di malafede a via di acilia in direzione ostia. RALLENTAMENTI ANCHE sulla via pontina DA VIA ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE POMEZIA. per il resto il Traffico è nella norma, ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 11 : 30 : circolazione scorrevole sull’intero anello del raccordo anulare. a sud della capitale Traffico rallentato sulla via c. colombo da via di malafede a via di acilia in direzione ostia. rallentamenti e code sulla via pontina da tor de cenci a via di pratica in direzione pomezia; code all’altezza di aprilia in direzione Roma. per il resto il Traffico è nella norma, non ci sono infatti problematiche di rilievo. lavori di manutenzione all’eur in via ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 10 : 30 : sul RACCORDO ANULARE rallentamenti per un incidente precedente dalla nomentana alla bufalotta. per il resto il Traffico è nella norma sulle strade della capitale, senza problematiche di rilievo. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 09 : 30 : ancora disagi lungo la carreggiata esterna del RACCORDO ANULARE: ci sono code per un incidente dalla centrale del latte alla bufalotta. per il resto il Traffico è nella norma sulle strade della capitale, senza problematiche di rilievo. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA ...
Traffico Roma del 31-08-2019 ore 09 : 00 : sul RACCORDO ANULARE ancora disagi per un incidente lungo la carreggiata esterna: ci sono code tra le uscite nomentana e bufalotta. per il resto il Traffico è nella norma sulle strade della capitale, senza problematiche di rilievo. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA ...