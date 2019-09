The Vagina Bible | i social bloccano le pubblicità del libro dedicato alla salute e al

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Twitter, Instagram e Facebookle pubblicita’ del‘ della ginecologa Jennifer Gunter. I messaggi pubblicitari sarebbero stati censurati per ‘l’uso di linguaggio inappropriato‘ in riferimentopresenza della parola ‘Vagina‘. Lo stop ha scatenato una bufera di polemiche. La stessa autrice delha protestato: “Vagina è un termine anatomico, non una brutta parola“, ha scritto Gunter su Twitter rivolgendosi a Jack Dorsey, l’amministratore delegato di Twitter. “Al mio editore non è consentito usare la parola ‘Vagina’ per promuovere il miosu Twitter“, ha denunciato. Migliaia di utenti Twitter si sono schierati con Gunter, soprattutto donne che si sono chieste ironicamente se sarebbe stato censurato anche undal titolo ‘The Penis Bible‘. ...