«The S L P » | l’album solista di Serge Pizzorno è «un autoritratto»

Fonte : gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2019) Considerando che il titolo The S.L.P. è praticamente l’acronimo diLorenzo, è facile comprendere perché il musicista, chitarrista e leader dei Kasabian, definisce il suo primo album dacome «unin cui ogni canzone mostra un lato della mia personalità. Chi lo ascolta può vedere che cos’ho nella testa». Il disco, uscito il 30 agosto per Sony, non segna certo una separazione dalla band – che, anzi, ha appena annunciato un settimo album in arrivo – ma solo un «posto dove posso andare e fare qualunque cosa. È importante averlo, anche se la mia vita nella band ci sarà sempre». https://twitter.com/KasabianHQ/status/1158779193162948608Non per niente, spiegaalla stampa, il progetto The S.L.P. non è stato premeditato a lungo, al contrario: «Non è un progetto che nasce da una lunga riflessione, era ora o mai più. Certo, c’era un’idea iniziale, ma è stata ...

lovedinthefall : RT @backtospringday: --artista e business woman che consapevole di come ormai l'industria musicale ruoti intorno allo streaming, riesce a t… - Fabio_Orru_26 : RT @backtospringday: --artista e business woman che consapevole di come ormai l'industria musicale ruoti intorno allo streaming, riesce a t… - backtospringday : --artista e business woman che consapevole di come ormai l'industria musicale ruoti intorno allo streaming, riesce… -