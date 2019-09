The Rider – Il Sogno Di Un Cowboy | racconta di come si diventa uomini nel South Dakota

Milan - pareggio alla prima con il Novara : The o Hernandez fa sorridere Giampaolo : Amichevole a porte chiuse questa mattina tra Milan e Novara , il test è finito in pareggio , 1-1. Al gol nel primo tempo per la formazione piemontese che milita in Lega Pro con Matteo Stoppa replica nel finale il neo acquisto rossonero Theo Hernandez con un tracciante d alla lunga distanza. Il tecnico

‘Svedese e con trecce? Per salvare il mondo non serve - inizia da qui’ : il video (da ridere) dei The Jackal per l’ambiente : “Non serve essere svedese e avere le trecce per salvare il mondo, inizia da questo video”. I The Jackal, tra ironia e battute, sfatano alcuni miti sul riciclo e spiegano come smaltire al meglio carta, plastica, vetro e indifferenziata. “Ora sai come fare per aiutare l’ambiente. Se non lo fai, però, si strunz’“. video Facebook/The Jackal L'articolo ‘Svedese e con trecce? Per salvare il mondo non serve, ...