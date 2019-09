The Outer Worlds | il nuovo trailer ci dà il benvenuto a Halcyon

Il nuovo trailer di The Outer Worlds mostra il nuovo mondo degli autori di Fallout : Presentato a pubblico e stampa una manciata di mesi fa, The Outer Worlds rappresenta uno degli oggetti del desiderio più brillanti per gli appassionati di videogame. Soprattutto per quelli che apprezzano i giochi di ruolo in prima persona, magari conditi da elementi shooter e un impareggiabile tocco di ironia. Caratteristiche, queste, che non mancano assolutamente nell'ultima fatica di Obsidian Entertainment, compagnia ora sotto l'ala ...

The Outer Worlds : Numerosi dettagli sul gioco : Uno dei titoli più attesi dagli amanti di Fallout è senza ombra di dubbio The Outer Worlds. Quest’oggi vogliamo condividere con voi nuovi dettagli sul gioco, diffusi dal team di sviluppo in quest’ultimo periodo. Nuovi dettagli per The Outer Worlds Nel gioco non troverete un sistema morale, ma vi saranno comunque diverse fazioni, le quali vi faranno perdere o guadagnare reputazione a seconda delle scelte prese. I ...

Il sequel di The Outer Worlds potrebbe essere un'esclusiva Microsoft : The Outer Worlds arriverà durante l'autunno su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Tuttavia un eventuale sequel potrebbe essere un'esclusiva delle piattaforme Microsoft.Lo scorso novembre Obsdian Entertainemnt, all'epoca già al lavoro sul titolo, è diventato uno degli studi first party del colosso di Redmond. Di conseguenza, i prossimi progetti della casa di sviluppo saranno legati a Xbox Scarlett e Windows 10, e ovviamente questo vale anche ...

Obsidian - lo studio di The Outer Worlds - è contro il crunch time : Negli ultimi mesi si è parlato spesso di crunch time in ambito videoludico, una pratica diffusa nell'industria che spinge gli sviluppatori a sostenere orari di lavoro estenuanti e straordinari per lunghi periodi per far sì che un titolo sia pronto a debuttare sul mercato entro la data prefissata.Sull'argomento si è recentemente espresso anche Brian Hines, seniore designer di Obsidian, studio famoso per Fallout: New Vegas e Pillars of Eternity, ...

In The Outer Worlds i giocatori potranno letteralmente uccidere ogni personaggio nel gioco : Solitamente la maggioranza dei giochi di ruolo occidentali permettono sempre al giocatore di scegliere un approccio più caotico ed uno decisamente più pacifista. Ebbene anche in The Outer Worlds potrete scatenare la vostra furia omicida, in quanto Obsidian ha dichiarato che si potranno fare fuori tutti i personaggi presenti nel gioco.A confermarlo è stato il Senior Designer Brian Hines durante una recente intervista:"Ci saranno personaggi che vi ...

The Outer Worlds in azione in 60 minuti di video gameplay : Siete in attesa di The Outer Worlds, lo stravagante gioco di ruolo sci-fi creato da Obsidian Entertainment? Bene, allora questo video di gameplay di 60 minuti è quello che fa per voi.Nonostante la lunghezza del video, non ci sarà alcuno spoiler, ma vedrete un sacco di combattimenti, conversazioni, missioni secondarie e otterrete un'occhiata al paesaggio che esplorerete.Le conversazioni funzioneranno in modo simile ai giochi di ruolo della ...

The Outer Worlds - prova : Dopo averlo visto la prima volta in azione dall'E3 di quest'anno, abbiamo avuto l'occasione di esplorare l'affascinante universo The Outer Worlds. L'occasione perfetta per familiarizzare con l'ultima fatica di Obsidian, lo studio dietro Fallout New Vagas, KOTOR II, South Park: Il Bastone della Verità e Pillars of Eternity. In altre parole non gli ultimi arrivati in fatto di giochi di ruolo di stampo occidentale.A dirigere l'orchestra c'è Private ...

The Outer Worlds di Obsidian Entertainment arriverà anche su Nintendo Switch : Nintendo ha annunciato oggi che The Outer Worlds, l'imminente gioco di ruolo di fantascienza di Obsidian e Private Division, arriverà ufficialmente su Nintendo Switch.Il porting sarà eseguito da Virtuos, lo sviluppatore che ha lavorato alle versioni per la console ibrida di Dark Souls Remastered, L.A. Noire e Starlink. Sebbene al momento non sia stata annunciata data la data di uscita per la versione Switch, Nintendo ha pubblicato un video con ...

