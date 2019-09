The New Pope conferenza stampa a Venezia 76 con Paolo Sorrentino | Jude Law e John

Venezia 76 : Paolo Sorrentino - John Malkovich e Jude Law presentano The New Pope : The New Pope, i due Papi di Paolo Sorrentino nel primo trailer della serie tv Jude Law e John Malkovich sono i due Papi di The New Pope seguito di The Young Pope creato e diretto da Paolo Sorrentino in arrivo prossimamente su Sky e HBO Tre anni dopo la première mondiale dei primi due episodi di The Young Pope, Paolo Sorrentino è tornato al Lido di Venezia per presentare due episodi ...

The New Pope : ecco il trailer della serie di Paolo Sorrentino : The New Pope E’ stato diffuso il teaser trailer ufficiale di The New Pope, la serie originale Sky-Hbo-Canal+ creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. La produzione internazionale, che sarà presentata in anteprima il prossimo primo settembre nel corso della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come evento speciale fuori concorso, sbarcherà prossimamente su Sky Atlantic con nove nuovi episodi che ...

«The New Pope» - il trailer tra sacro e profano : sacro e profano insieme, all’ennesima potenza: del resto, trattandosi di Paolo Sorrentino e di The New Pope, la sua seconda serie ambientata in Vaticano, c’era di che aspettarselo. Eppure, il teaser trailer, primo video ufficiale rilasciato da Sky Atlantic-HBO, è davvero l’apoteosi dell’antitetico binomio. Sulle noti immortali del riff di All Along The Watchtower di Jimi Hendrix, si assiste a una doppia sfilata, ...

«The New Pope» : il primo trailer - con Jude Law desnudo : The New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeIl Papa è nudo, cammina sulla battigia con i muscoli turgidi, tesi come in un grande sforzo. Indossa un paio di slip bianchi come è bianco l’abito in cui è bardato nelle udienze ufficiali, e sfila sul bagnasciuga guardando dritto davanti a sé, con meravigliose creature femminili che lo fissano con insistenza. Si presenta ...

Il trailer di The New Pope regala il paradiso ad un malizioso Jude Law a pochi giorni dall’anteprima al Festival di Venezia : Un malizioso Jude Law in slip bianchi varca quelle che sembrano essere le porte di un paradiso che solo lui poteva volere e vivere così, il trailer di The New Pope regala questa nuova visione del "giovane" Papa mentre il nuovo (che avrà il volto di John Malkovich), prende posto al fianco dei cardinali che lo accolgono in completa venerazione, almeno per ora. Questo è quello che mostra il primo teaser trailer ufficiale della serie The New Pope ...

