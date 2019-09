Terremoto | prima notte di Settembre con un nuovo sciame sismico al Centro Italia | paura

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Tantaalnellaper unoche ha colpito le aree già devastate dal fortedi fine 2016 e inizio 2017. Alle 02:02 dellauna scossa di magnitudo 4.1 ha colpito l’area dei Monti Sibillini, con epia Norcia. La scossa – ad appena 7.9km di profondità – è stata avvertita distintamente anche a Cascia, Ascoli Piceno, Teramo, Foligno, Macerata, Terni, Rieti, Ancona, Spoleto, Fabriano e Fermo, con un risentimentodel 5° grado Mercalli nelle aree più vicine all’epi. Grandea Norcia, dove anche le persone addormentate si sono svegliate di soprassalto e tutti sono fuggiti in strada per lo spavento. La scossa è stata avvertita persino a Perugia, L’Aquila, Pescara, Viterbo e Roma, seppur in modo più lieve. La zona dell’epiè la stessa della sequenza sismica iniziata tre anni fa, tra ...

