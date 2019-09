Terremoto Norcia | l’INGV | “110800 eventi in tre anni | attività sismica ancora

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Ildi magnitudo Ml 4.1 (Mw 4.0) avvenuto questa notte, 1 settembre 2019, alle ore 2:02 italiane vicino(PG), si è verificato nell’area della sequenza dell’Italia centrale iniziata il 24 agosto 2016 con l’evento di magnitudo Mw 6.0 avvenuto nei pressi di Amatrice e Accumoli (RI) e che si è gradualmente sviluppata interessando un’ampia fascia dell’appennino centrale lunga circa 60 km, estesa in direzione NNW-SSE, dalla provincia di Macerata, nelle Marche, alla provincia dell’Aquila, in Abruzzo. In questi trela sequenzaè stata caratterizzata da oltre 110800, 75 dei quali, incluso ilodierno, hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale a 4.0. Come abbiamo scritto alcuni giorni fa nel nostro articolo pubblicato in occasione del terzoversario dell’inizio della sequenza, sebbene siano ormai trascorsi più di 3, e più di un anno ...

