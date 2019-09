Terremoto Norcia | il Sindaco | “questa paura ti sedimenta dentro | siamo zona sismica ma

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) “Dalle prime verifiche eseguite con i vigili del fuoco e la protezione civile le messe in sicurezza hanno tutte perfettamente retto, compresa quella alla Basilica di San Benedetto“: a dirlo all’ANSA, e’ ildi, Nicola Alemanno che subito dopo la scossa di 4.1 della notte ha attivato la macchina dell’emergenza per eseguire tutti i primi controlli necessari sia nel capoluogo sia nelle frazioni. “Abbiamo fatto dei sopralluoghi a tutti i principali siti gia’ danneggiati dai terremoti del 2016 – ha spiegato – e abbiamo constatato che le messe in sicurezza hanno tutte ben tenuto. Anche se nelle prossime ore e nei prossimi giorni si procedera’ a controlli piu’ approfonditi“. Sono state verificate anche lo stato delle strade, compresa quella che porta daa Castelluccio e “anche in questo caso non ...

