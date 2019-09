Terremoto | l’Italia trema ancora | panico tra la popolazione e cittadini in strada

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 1 settembre 2019)la terra,. E lo fa nel suo cuore,scoperto, in quegli spazi che qualche anno fa avevano già conosciuto morte e distruzione. Una scossa didi magnitudo 4.1 è stata infatti registrata nel cuore di questa notte, precisamente alle 2.00, con un ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 4 km di distanza da Norcia, in provincia di Perugia. Solo 13 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno e 14 km da Accumoli, Rieti, comuni chehanno addosso i segni del terrore del sisma del 2016 e del 2017. Altre scosse, più leggere e di assestamento, si sono susseguite per tutta la notta, gettando lanel caos e nella paura, riversandosi inin cerca di un posto sicuro. L’ultima scossa registrata, riporta l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata alle 07:58 di questa mattina a 5 chilometri da ...

