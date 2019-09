Tadej Pogacar trionfa solitario nella 9ª Tappa della Vuelta di Spagna | caos Movistar

Vuelta a España 2019 - Tadej Pogacar attacca nel finale : lo sloveno si prende la leadership della UAE Emirates e sogna in grande : Settima tappa della Vuelta a España 2019, finale di gara, salita conclusiva, i big tutti assieme e un attacco inaspettato, quello del giovane Tadej Pogacar. Un allungo che non ha fatto la differenza, ma che dimostra la grande condizione fisica dello sloveno della UAE Team Emirates, colui che oramai è stato definito come il leader della formazione emiratina. Il tutto a discapito di Fabio Aru, che in questi primi sette giorni non è apparso affatto ...

Tadej Pogacar - la Vuelta e l'arte di stupirsi : "Zacudenje je simptom inteligence". Un scritta come tante su di un muro come tanti. La si trova a due passi dal mestni park Tivoli di Lubiana, in una viuzza a qualche centinaia di metri dalla Galleria d'arte moderna della capitale slovena. Tradotta suona più o meno così: "stupirsi è sintomo di intel

Vuelta a Espana 2019 : Tadej Pogacar - un altro predestinato in rampa di lancio nella stessa squadra di Aru : Non ci sarà solamente Fabio Aru come punta della UAE Team Emirates per l’ormai imminente Vuelta a España 2019, ma anche un giovane e decisamente promettente ventenne come Tadej Pogacar. La Slovenia ha trovato in lui un talento da preservare, e che nonostante la giovanissima età, al suo primo anno da professionista, ha già collezionato dei risultati decisamente rilevanti. Tadej è salito alle luci della ribalta nel 2018 con la vittoria del ...

