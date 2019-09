Storia di Gabriele Bonci | il Michelangelo della pizza che conquista il mondo

Fonte : agi

(Di domenica 1 settembre 2019) “Essere avanguardia”. È l'idea di, un uomo e una tendenza insieme, che sta facendo strada. Molta strada. Con passi da gigante, qual è anche nella stazza, pur essendo dimagrito di recente di 40 chili. Detto anche il “pizza”, secondo la definizione data dalla rivista Cook inc., l'officina internazionale di cucina. Stiamo parlando del panificatore o panettiere, pizzaiolo e gastronomo romano più cult del Paese. Nasce chef, s'inventa la pizza al taglio, apre un buchetto minuscolo nel 2003 davanti la stazioneMetro Cipro - Pizzarium – sempre con la gente in coda e una fila fuori alla maniera giapponese, che alla fine ha dovuto allargare inglobando un altro negozio accanto, poi il Panificionei pressi del Mercato dei Fiori a via Trionfale 30, estremo Prati agli inizi con la Balduina, tanti tipi diversi di pane, lievitati, pizza del forno, e ...

